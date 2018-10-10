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В Венгрии резко отреагировали на скандал с закарпатскими чиновниками
Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в министерство иностранных дел в Будапеште в связи с ситуацией вокруг венгров Закарпатской области. Об этом на пресс-конференции в среду, 10 октября, заявил представитель внешнеполитического ведомства соседней страны Левенте Мадьяр, сообщает МТИ.
Также будет поднят вопрос о публикации сайтом «Миротворец» имен закарпатских чиновников, у которых якобы есть венгерский паспорт.
В Будапеште возмутились появлением на сайте Администрации президента Украины петиции об урегулировании статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС.
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Венгры опасаются «создания Украиной военной базы» в Закарпатской области вблизи государственной границы. По словам представителя венгерского МИДа, это может нести угрозу безопасности жителям региона.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что недавно в Украине разгорелся скандал с незаконной выдачей паспортов Венгрии жителям Закарпатья. В сеть попало видео, снятое в консульстве Венгрии в Берегово, на котором украинцы присягают на верность соседней стране.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что консул Венгрии в Берегово, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, должен покинуть территорию Украины. Также стало известно, что прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное дело по факту выдачи паспортов Венгрии. Инцидент квалифицирован по статье «Государственная измена».
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