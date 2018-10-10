Россию хотят исключить из Совета Европы: названа причина

Мир

Россия может потерять место в уставных органах Совета Европы (СЕ) , если не восстановит платежи в бюджет СЕ в 2019 году. Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, известный своей пророссийской позицией.

Как пишет «Европейская правда» , устав СЕ позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого комитета.

По словам Ягланда, в случае продолжения неплатежей эти санкции необходимо будет наложить.

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», — заявил он .

Торбьерн Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию. Ранее генсек категорически исключал такую возможность.

В случае выхода России из СЕ, генсек планирует изменить бюджет организации и представить свою позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.

«Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — заявил он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 9 октября не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.

Решение ПАСЕ отложить решение об изменении санкционных правил в интересах Москвы вызвало возмущение среди кремлевских политиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter