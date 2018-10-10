- 20:11 Италия – Украина: онлайн-трансляция матча, который остановят на 43-й минуте
- 20:04 России помешают скрыть преступления в Крыму: сделан важный шаг
- 19:53 Где смотреть онлайн Италия – Украина: расписание телетрансляций
- 19:47 Главное, что костный мозг прижился: девятилетний герой "ФАКТОВ" вернулся после успешной операции из Польши
- 19:42 На оккупированном Донбассе — массовое отравление детей: боевики запугивают родителей
- 19:39 Украинцев просят отложить поездки в США
- 19:33 Россию хотят исключить из Совета Европы: названа причина
- 19:30 Украинец отправится в уникальную научную экспедицию к «кладбищу космических кораблей»
- 19:26 Филипп Киркоров нашел замену Пугачевой
- 19:09 В Ичне поймали и наказали мародеров
Россию хотят исключить из Совета Европы: названа причина
Россия может потерять место в уставных органах Совета Европы (СЕ), если не восстановит платежи в бюджет СЕ в 2019 году. Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, известный своей пророссийской позицией.
Как пишет «Европейская правда», устав СЕ позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого комитета.
По словам Ягланда, в случае продолжения неплатежей эти санкции необходимо будет наложить.
«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», — заявил он .
Торбьерн Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию. Ранее генсек категорически исключал такую возможность.
В случае выхода России из СЕ, генсек планирует изменить бюджет организации и представить свою позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.
«Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — заявил он.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 9 октября не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.
Решение ПАСЕ отложить решение об изменении санкционных правил в интересах Москвы вызвало возмущение среди кремлевских политиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter