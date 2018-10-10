В Харькове стреляли: ранен известный бизнесмен (видео)

Происшествия

В Харькове новый случай применения на улице огнестрельного оружия. Около 18:30 10 октября на улице Ключковской неизвестные устроили стрельбу. Объектом нападения стал известный бизнесмен, вышедший из спортивного клуба и подошедший к своему автомобилю.

Пострадавший получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в операционной больницы скорой помощи. Его состояние врачи оценивают как «средней тяжести». Пуля попала в область груди.

Еще одна пуля попала в припаркованную машину с людьми. Среди пассажиров автомобиля никто не пострадал.

После того, как охрана бизнесмена стала стрелять в ответ из резинострелов, группа нападавших скрылась с места происшествия. В Харькове введен план «Сирена». Его объявляют при совершении преступлений с большой общественной опасностью. На место событий выехало руководство областной полиции, работает следственно-оперативная группа.

По информации харьковских СМИ, пострадавшим в результате стрельбы был Владислав Безрук, адвокат и владелец юридической компании «Легион», занимающийся спорами в аграрной сфере. Как сообщает MyKharkov.info, Безрук считается приближенным к сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову.

Напомним, в Харьковской области в последнее время участились попытки решения бизнес-споров с помощью огнестрельного оружия. Так, в сентябре под Харьковом была задержана вооруженная группа, захватившая местный элеватор.

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