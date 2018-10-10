- 21:33 Из-за россиян в ПАСЕ хотят надеть костюмы химзащиты
- 21:27 Италия – Украина — 0:0: онлайн-трансляция матча, который остановят на 43-й минуте
- 21:10 Где смотреть онлайн Италия – Украина: расписание телетрансляций
- 20:59 Томос для Украины: названа дата оглашения решения
- 20:26 В Харькове стреляли: ранен известный бизнесмен
- 20:04 России помешают скрыть преступления в Крыму: сделан важный шаг
- 19:47 Главное, что костный мозг прижился: девятилетний герой "ФАКТОВ" вернулся после успешной операции из Польши
- 19:42 На оккупированном Донбассе — массовое отравление детей: боевики запугивают родителей
- 19:39 Украинцев просят отложить поездки в США
- 19:33 Россию хотят исключить из Совета Европы: названа причина
В Харькове стреляли: ранен известный бизнесмен (видео)
В Харькове новый случай применения на улице огнестрельного оружия. Около 18:30 10 октября на улице Ключковской неизвестные устроили стрельбу. Объектом нападения стал известный бизнесмен, вышедший из спортивного клуба и подошедший к своему автомобилю.
Пострадавший получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в операционной больницы скорой помощи. Его состояние врачи оценивают как «средней тяжести». Пуля попала в область груди.
Еще одна пуля попала в припаркованную машину с людьми. Среди пассажиров автомобиля никто не пострадал.
После того, как охрана бизнесмена стала стрелять в ответ из резинострелов, группа нападавших скрылась с места происшествия. В Харькове введен план «Сирена». Его объявляют при совершении преступлений с большой общественной опасностью. На место событий выехало руководство областной полиции, работает следственно-оперативная группа.
По информации харьковских СМИ, пострадавшим в результате стрельбы был Владислав Безрук, адвокат и владелец юридической компании «Легион», занимающийся спорами в аграрной сфере. Как сообщает MyKharkov.info, Безрук считается приближенным к сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову.
Напомним, в Харьковской области в последнее время участились попытки решения бизнес-споров с помощью огнестрельного оружия. Так, в сентябре под Харьковом была задержана вооруженная группа, захватившая местный элеватор.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...