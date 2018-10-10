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Стало известно о новой встрече Трампа и Путина
Президенты США и РФ могут в начале 2019 года организовать новую встречу. Переговоры глав государств возможны в рамках саммита Арктического совета в Финляндии в феврале 2019 года. Встреча на высшем уровне, если она все же будет запланирована, вероятнее всего состоится во второй половине февраля, после завершения председательства Финляндии в Арктическом совете.
Финское агентство Helsingin Sanomien, ссылаясь на свои источники, сообщает, что решение американской стороны будет приниматься после 6 ноября — дня дополнительных выборов в Сенат США.
Арктический совет — международный форум, в число постоянных участников которого входят восемь стран, в том числе РФ и США. Интерес мировых лидеров к заседаниям форума в последнее время вырос, в связи с тревогой международного научного сообщества по поводу климатических изменений.
Предыдущая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в июле 2018 года в Хельсинки. Сразу после саммита было заявлено о повторной встрече, но вскоре ее отложили.
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