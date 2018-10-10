Происшествия

В Черновцах задержали банду, обчистившую валютчиков на 30 миллионов (фото, видео)

Громкое задержание состоялось 10 октября в Черновцах — в городе разоблачили бандитскую группировку, преследующую валютчиков. Банду считают причастной к десяти случаям разбоя. Подозревают, что группировка успела прибрать к рукам 30 миллионов гривен. Действовала банда на территории Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Потенциальных жертв преступники выбирали из числа лиц, занимающихся оптовым обменом валют. Задержали банду во время очередного нападения на валютчика в Черновцах — у него отобрали 860 тыс. гривен и 12 тыс. евро. Злоумышленники успели нанести мужчине телесные повреждения, потому потерпевшему понадобилась помощь медиков. При задержании члены банды оказали сопротивление спецназу КОРД, но никто из прохожих не пострадал.

По предварительным данным, группировка объединяла пять человек, в основном ранее судимых за тяжкие преступления. Роли были четко разделены: в банде был организатор, следящие, исполнители и водители. Каждая «операция» была продумана: изучались маршруты перемещения жертв, места хранения наличности, возможные пути отхода. При совершении разбоев применялись пистолеты, молоток, кастеты и баллончики со слезоточивым газом. Задержанным грозит до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полиция предупредила о новых способах обмана при обмене валюты — киоски со специальными лазами уже «не в тренде» у преступного мира.

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