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Рада решит – уволят: Рева прокомментировал свою возможную отставку
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что окончательное решение о его отставке будут принимать депутаты Верховной Рады. Об этом Рева заявил в эфире телеканала «112 Украина».
«Все, что имеет свое начало — имеет и конец. Решение в данном случае принимает политический орган — ВРУ. На министров Кодекс законов о труде не распространяется, нас назначили политическим решением, нас увольняют. Будет решение ВРУ — значит уволят, не будет решения — буду работать до тех пор, когда наступят выборы, а перед новоизбранной ВРУ Кабинет министров слагает полномочия сам»,— отметил Рева.
В начале сентября Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на своем заседании поддержал проекты постановлений парламента, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики неудовлетворительной и уволить его главу Андрея Реву.
Напомним, что Андрей Рева в 2005—2016 годах работал заместителем винницкого городского председателя. 14 апреля 2016 года Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, поддержав на его место кандидатуру Владимира Гройсмана. В этот же день парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Рева получил должность министра социальной политики Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Рева заявил о том, что за первое полугодие украинцам начислили пять миллиардов «лишних» субсидий. Для того, чтобы избежать перерасхода госсредств, необходимо приводить завышенные социальные нормы в соответствие с реальным потреблением газа, цены на который для украинцев планируют увеличить.
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