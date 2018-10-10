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Украина

Рада решит – уволят: Рева прокомментировал свою возможную отставку

23:36 10 октября 2018   51
Андрей Рева
Инф. «ФАКТОВ»

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что окончательное решение о его отставке будут принимать депутаты Верховной Рады. Об этом Рева заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Все, что имеет свое начало — имеет и конец. Решение в данном случае принимает политический орган — ВРУ. На министров Кодекс законов о труде не распространяется, нас назначили политическим решением, нас увольняют. Будет решение ВРУ — значит уволят, не будет решения — буду работать до тех пор, когда наступят выборы, а перед новоизбранной ВРУ Кабинет министров слагает полномочия сам»,— отметил Рева.

В начале сентября Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на своем заседании поддержал проекты постановлений парламента, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики неудовлетворительной и уволить его главу Андрея Реву.

Напомним, что Андрей Рева в 2005—2016 годах работал заместителем винницкого городского председателя. 14 апреля 2016 года Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, поддержав на его место кандидатуру Владимира Гройсмана. В этот же день парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Рева получил должность министра социальной политики Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Рева заявил о том, что за первое полугодие украинцам начислили пять миллиардов «лишних» субсидий. Для того, чтобы избежать перерасхода госсредств, необходимо приводить завышенные социальные нормы в соответствие с реальным потреблением газа, цены на который для украинцев планируют увеличить.

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