Украина

Захарченко выдавал себя за эффективного менеджера.

После переговоров Суркова и Пушилина, прошедших 10 октября в Москве, всплыли весьма интересные подробности.

Во-первых, Пушилин заявил, что в ближайшее время Россия поможет поднять уровень зарплат в «ДНР» и сдержать рост цен на товары первой необходимости. Однако вскоре пресс-секретарь Путина Песков сказал, что впервые слышит о таких планах своего руководства.

Во-вторых, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал СМИ, что, оказывается, «ранее власти „ДНР“ часто сообщали Москве ложную информацию о социально-экономическом положении республики».

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«Сейчас в Донецке внимательно разбирают дела предыдущего руководства и докладывают обо всех разночтениях своим партнерам в России, которые соответственно будут вносить правки в свою гуманитарную программу. Вероятно, ушедшие донецкие власти пытались продемонстрировать себя Москве в качестве эффективных менеджеров, способных справить с кризисом собственными силами. Таким образом, они добивались для себя большей самостоятельности», — объяснил Денисов.

«Неафишируемой целью кураторов ДНР было удерживать уровень жизни населения процентов на 10 выше чем на подконтрольных Украине территориях. Однако, по ходу войны эта цель потерялась. Сейчас в Донецке жизнь значительно хуже чем в ближайших украинских Краматорске и Мариуполе», — констатирует «Московский комсомолец».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Павел Губарев проговорился об оккупации Россией Донбасса.

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