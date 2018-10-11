Перемога! Украина приняла на вооружение новый мощный ракетный комплекс "Ольха" (видео)

Украина

В Украине приняли на вооружение высокоточный ракетный комплекс «Ольха», государственные испытания которого завершились весной этого года. Ожидается, что в ВСУ он появится в середине 2019 года.

Генеральный директор киевского конструкторского бюро «Луч», которое занимается разработкой высокоточного оружия, Олег Коростелев в интервью «Цензор.нет» заявил, что вооружение направлено в серийное производство. «Уже заключен соответствующий договор. Кроме этого, у „Ольхи“ будет иностранный заказчик. Мы ведь не просто сделали одноименную ракету для применения на базе старой советской РСЗО „Смерч“. Мы поменяли в ней всю систему наведения», — заявил генеральный директор.

Напомним, что «Ольха» — украинский проект по созданию реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч». Она имеет высокую маневренность и способна нести различные виды боевых частей, которые работают по наземным, морским и воздушный целям. Дальность полета — 70 км при боеголовке весом 250 кг, и 120 км при весе боевой части 170 кг. Пуск пакета из 12 ракет осуществляется за 48 секунд, при этом в залпе каждая ракета наводится на свою индивидуальную цель в прицельном угле 1.5 км. Все составляющие для производства «Ольхи» — украинские, включая новые системы управления, ракетное топливо, боевую часть.

Видео с испытаний «Ольхи» публиковала телестудия «Бриз» Минобороны Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказывал о скором поступлении на вооружение ВСУ ряда новых разработок ВПК.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter