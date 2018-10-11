Шоу-бизнес

Адель заработала за год 12 миллионов долларов, не выпустив ни одной песни

Знаменитая британская певица Адель, которая отпраздновала 30-летие, вот уже больше года находится в творческом отпуске. За это время звезда не выпустила ни одной песни, не снимала клипы, не давала концертов. Тем не менее, состояние Адель за это время увеличилось на огромную сумму. Ничего не делая, ей удалось заработать 12 миллионов долларов.

Эти деньги многократная обладательница «Грэмми» принесли ее песни, вышедшие ранее. Пока Адель отдыхает, по всему миру продаются ее альбомы, пополняется счет и гонорарами за использование ее музыки. То есть, авторское право позволяет зарубежным звездам, создав хоть один мировой хит, безбедно жить до старости.

Сейчас Адель готовит новый, четвертый студийный альбом, который обещает выпустить в декабре 2019 года. Предыдущий альбом «25» вышел три года назад. Он был назван самым продаваемым альбомом года. Контракт с Sony принес Адель 90 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, летом 2017 года Адель завершила 15-месячный мировой тур в поддержку альбома «25», после чего заявила о творческом отпуске.

Адель называют самой высокооплачиваемой и самой богатой среди молодых британских музыкантов. Ее общее состояние оценивают в 135 миллионов долларов. Певица успешна и счастлива в личной жизни. С 2011 года она встречается с Саймоном Конески, с которым в 2017 сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе. Пара воспитывает 5-летнего сына Анджело, ради которого певица отказывается от высоких гонораров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Адель возглавила список самых богатых молодых британцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter