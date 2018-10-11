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Политика

Хуг рассказал о единственном сценарии окончания войны на Донбассе

9:59 11 октября 2018   247
хуг
Инф. «ФАКТОВ»

В ОБСЕ видят единственный сценарий окончания войны на востоке Украины. Первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг убежден: с помощью политических рычагов завершить боевые действия на Донбассе можно в сжатые сроки.

«Этот конфликт на сто процентов лежит в политической плоскости. Нет никакой основополагающей коллективной динамики, которая содействовала бы тому, чтобы он (конфликт) продолжался», — заявил Хуг в интервью «ФАКТАМ».

Представитель миссии ОБСЕ обращает внимание: договоренности о прекращении огня, если есть политическое решение их соблюдать, действительно работают. Обстрелы хоть и не прекращаются, но их интенсивность снижается. «Каждый раз мы фиксировали, что количество нарушений за несколько часов сокращалось с тысяч до нескольких десятков. То есть были изданы соответствующие приказы, и в определенный промежуток времени они в основном выполнялись», — объяснил Хуг.

«Для реализации решения о достижении мира нужно, чтобы Москва стала частью этого решения», — добавил представитель ОБСЕ.

О специфике военного конфликта в Украине и об особенностях украинского общества читайте в интервью Хуга «Восхищаюсь украинцами, независимо от того, где они живут — во Львове или в Луганске».

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