Стало известно, почему в Лондоне убили друга Бориса Березовского

Мир

Смерть экс-замгендректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, ранее работавшего на российского олигарха Бориса Березовского, произошла накануне судебного заседания в Лондоне. Глушков собрался давать показания о связях российской авиакомпании со спецслужбами РФ.

Как сообщают «Грани.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal, Глушков собирался доказать свою невиновность в финансовых махинациях, которые ему инкриминировали в России. Так, в его заявлении, направленном в суд, рассказывалось о том, как финансовый аудит «Аэрофлота» показал, что руководство компании не контролирует доходы. Также Николай Глушков обнаружил, что из 15 тысяч сотрудников компании 3,5 тысячи — сотрудники российских разведслужб под прикрытием.

Сообщается, что еще в 1996 году Глушков в Швейцарии обсуждал с представителями компании распределение доходов, однако после этого на замгендиректора начали давить спецслужбы РФ, а начальник службы безопасности президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков угрожал ему «открутить голову».

Напомним, что 68-летнего Николая Глушкова задушили собачьим поводком в Лондоне в марте этого года. Позже лондонская полиция сообщала, что за убитым следили — у его дома был замечен черный фургон Volkswagen. В то же время британские правоохранители не связывают смерть Глушкова с отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Николай Глушков, будучи близким другом Бориса Березовского, еще до вскрытия тела бизнесмена заявил, что олигарх умер от удушения: или он это сделал сам, или ему помогли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter