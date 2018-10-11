Появилось пугающее видео сильнейшего урагана «Майкл», обрушившегося на побережье США

Мир

Ураган Майкл обрушился на побережье Флориды и соседних американских штатов. Как сообщает ABC, известно уже по меньшей мере о двух погибших — в их числе 11-летняя девочка, на дом которой рухнуло дерево.

Сообщается, что это самый мощный ураган в истории Флориды. Из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся на всей континентальной территории США, «Майкл» в настоящее время занимает третье место по своей силе. Последний раз ураган примерно такого масштаба наблюдался в 1969 году — когда «Камилла» пронеслась по штату Миссисипи.

Скорость ветра достигала почти 150 километров в час. Ураган вырывал с корнями деревья, срывал крыши с домов. Дороги затоплены. Обесточены более 500 тысяч зданий. Сильные дожди наблюдаются во Флориде, Джорджии, Алабаме, Южной Каролине и Северной Каролине.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», появилось видео страшного наводнения на испанском острове Мальорка. По последним данным погибли 10 человек.

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