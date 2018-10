В США сообщили о первой жертве удара урагана «Майкл»

Ураган «Майкл» достиг территории США и обрушился на побережье страны к северо-западу от Мексико-Бич в штате Флорида. Об этом сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами США (NHC).

Hurricane #Michael has made landfall just northwest of Mexico Beach, Florida. The latest public advisory is available on the NHC website: https://t.co/fniXaEmxWe pic.twitter.com/s4X21XtdX1