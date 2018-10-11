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В США сообщили о первой жертве удара урагана «Майкл»

4:56 11 октября 2018   72
Ураган «Майкл»
Инф. «ФАКТОВ»

Ураган «Майкл» достиг территории США и обрушился на побережье страны к северо-западу от Мексико-Бич в штате Флорида. Об этом сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами США (NHC).

«Ураган „Майкл“ обрушился к северо-западу от Мексико-Бич, штат Флорида», — указывается в заявлении ведомства на странице в Twitter.

В результате удара стихии в штате Флорида погиб один человек. По данным полиции, житель округа Гэдсден погиб после падения на его дом дерева. При этом экстренные службы не смогли оказать ему помощь, так как дорога к его дому была заблокирована.

По мнению специалистов аналитической консультационной компании AccuWeather, ураган может нанести США ущерб примерно в $ 30 млрд. В частности, сильный ветер может повредить жилые дома и хозяйственные постройки.

Также ураган также может нанести большой удар по бизнесу в регионе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ожидается, что от разрушительной силы стихии больше всего пострадает северная часть штата Флорида (Мексиканский залив), а особенно город Апалачикола и Панама-Сити. Украинцев, планирующих поездки в указанный регион, МИД просит перенести дату вылета.

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