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В США сообщили о первой жертве удара урагана «Майкл»
Ураган «Майкл» достиг территории США и обрушился на побережье страны к северо-западу от Мексико-Бич в штате Флорида. Об этом сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами США (NHC).
Hurricane #Michael has made landfall just northwest of Mexico Beach, Florida. The latest public advisory is available on the NHC website: https://t.co/fniXaEmxWe pic.twitter.com/s4X21XtdX1— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 октября 2018 г.
«Ураган „Майкл“ обрушился к северо-западу от Мексико-Бич, штат Флорида», — указывается в заявлении ведомства на странице в Twitter.
В результате удара стихии в штате Флорида погиб один человек. По данным полиции, житель округа Гэдсден погиб после падения на его дом дерева. При этом экстренные службы не смогли оказать ему помощь, так как дорога к его дому была заблокирована.
По мнению специалистов аналитической консультационной компании AccuWeather, ураган может нанести США ущерб примерно в $ 30 млрд. В частности, сильный ветер может повредить жилые дома и хозяйственные постройки.
Также ураган также может нанести большой удар по бизнесу в регионе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ожидается, что от разрушительной силы стихии больше всего пострадает северная часть штата Флорида (Мексиканский залив), а особенно город Апалачикола и Панама-Сити. Украинцев, планирующих поездки в указанный регион, МИД просит перенести дату вылета.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...