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Украина

В ОБСЕ рассказали, как на оккупированном Донбассе ждут возвращения Украины

11:32 11 октября 2018   588
хуг
Инф. «ФАКТОВ»

Многие жители оккупированных территорий Донбасса ждут возвращения украинской власти. Это подтвердил первый замглавы миссии наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг.

В интервью «ФАКТАМ» Хуг признал, что среди жителей ОРДЛО присутствует поддержка Украины: «Такое присутствует. Мы слышим это от людей». В то же время население не видит механизмов, как можно вернуть территории под контроль Украины. «Пока нет какого-то единого мнения, как это политически должно быть сформировано и организовано», — объяснил представитель ОБСЕ.

Хуг уточнил, что территориальная целостность Украины закреплена в отдельной резолюции Совета безопасности ООН. Миссия ОБСЕ, в свою очередь, предусмотрела в своем мандате, что суверенитет и территориальная целостность страны простираются до тех границ и районов, которые в данный момент не контролируются.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», на оккупированных территориях разочаровались в идеях «русского мира». При этом даже те, кто в 2014 году звал оккупантов на Донбасс, сейчас изменили свои взгляды и ждут возвращения Украины.

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