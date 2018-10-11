Кума Путина получила серьезную травму и покидает «Танці з зірками»

Шоу-бизнес

Участница «Танців з зірками» Оксана Марченко сообщила, что больше не может выходить на паркет. Кума Путина получила серьезную травму. Во время репетиций она сломала два ребра. Как сообщает Марченко, несмотря на то, что врачи категорически запретили ей танцевать, она продолжала выходить на паркет шоу «Танці з зірками». Медики якобы серьезно обеспокоены ее состоянием, ведь травмы могут обернуться серьезными последствиями в будущем.

«Дорогие друзья, я покидаю шоу „Танцы со звездами“ — это был новый интересный опыт. Я благодарна Богу за каждый прожитый день. Есть лишь одно обстоятельство, которое заставляет меня сделать этот шаг. Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра. Это была очень острая боль, но я подумала, что сильно потянула связки или мышцы, принимала обезболивающее и, сцепив зубы, продолжала репетировать. Временами боль была нестерпимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, ставила себе еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала. Доктор, простите, что я не говорила Вам об этом, и простите, что я не сделала снимок раньше, а только недавно. Иначе Вы запретили бы мне танцевать еще тогда, а именно в тот момент мне было это необходимо, потому что это была мечта моей дочери. Перед эфирами все повторялось: болеутоляющие — и я снова могла танцевать и работать. Сегодня мне не больно, но из-за усложняющейся программы врачи опасаются рецидивов, ведь ткани в местах переломов еще достаточно слабые. А я не могу и не хочу работать вполсилы», — призналась Оксана.

Также Марченко призналась, что скрывала травму, которую получила еще 27 сентября. Как доказательство она выложила результаты обследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали о травмах других участников: Ираклий Макацария повредил спину, а Мишель Андраде травмировала колено.

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