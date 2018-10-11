Во время старта российской ракеты "Союз" произошла авария (видео)

Мир

Во время запуска российской ракеты «Союз МС-10» на космодроме Байконур в Казахстане произошла авария: внештатно отключились двигатели второй ступени. Экипаж, который должен был отправиться к международной космической станции (россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг), перешел в «режим баллистического спуска», благополучно вернулся на Землю и вышел на связь. К космонавтам направлен поисково-спасательный отряд. Спускаемый аппарат корабля приземлился в 20−25 км от города Жезказган в Казахстане, экипаж травм не получил. Об этом сообщает «Интерфакс».

Космонавты должны были провести в космосе 187 суток. Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на которой изготавливают «Союзы».

Ранее в России разбился очередной военный самолет.

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