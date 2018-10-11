Как изменится государственная программа «Доступное жилье»

Украина



Вскоре украинцы, нуждающиеся в жилье, смогут приобрести его при поддержке государства по новым правилам. Кабинет министров Украины существенно изменил условия государственной программы «Доступное жилье».

Как заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, правительство приняло постановление относительно порядка обеспечения граждан доступным жильем и порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на финансовую поддержку для строительства и приобретения доступного жилья.

В частности, правительство обеспечивает компенсацию 30% средств на приобретение доступного жилья от государства или местных бюджетов, а также компенсирует 50% от суммы, при покупке жилья для внутренне перемещенных лиц и участников АТО.

Министр также сообщил, что согласно новому порядку, устанавливается стоимость 1 кв. м доступного жилья, которая не должна превышать предельную. Также три года будет действовать запрет на продажу жилья, полученного по льготным программам. А еще введено беспристрастное распределение средств между регионами, пропорционально численности населения.

По его словам, новая усовершенствованная программа обеспечения украинцев доступным жильем минимизирует коррупционные риски при ее реализации.

«Разработанные Минрегионом изменения дадут больше прозрачности, открытости и эффективности как при реализации программ „Доступное жилье“ и „Молодежное кредитование“, так и при использовании средств государственного и местных бюджетов», — подчеркнул Геннадий Зубко.

Подробнее о новшествах в предоставлении государственной помощи в приобретении недвижимости вскоре читайте в эксклюзивном интервью с председателем правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергеем Комнатным.

Стоит напомнить, что последний раз изменения в программу «Доступное жилье» вносились в прошлом году. Тогда был урегулирован вопрос об участии в ней переселенцев и участников АТО.

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