- 15:40 Испанский клуб представил форму с изображением кровеносной системы человека
- 15:37 Никакого референдума: США резко ответили на инициативу России по Донбассу
- 15:33 Синод снял анафему с Патриарха Филарета, — источники
- 15:22 Плохо закрепили: названа возможная причина поломки "Союза"
- 15:10 Не только с Востока: Порошенко рассказал о готовности Украины отразить агрессию
- 15:10 Над "Крымским титаном" в Армянске снова видели странное облако
- 14:57 Российскую группу Serebro покидает самая сексуальная участница
- 14:35 Российские тюремщики рассказали о реабилитации Сенцова
- 14:31 Экс-звезда «Барселоны» сломал нос известному певцу — извиняться пришел с пистолетом
- 14:24 Как изменится государственная программа «Доступное жилье»
Экс-звезда «Барселоны» сломал нос известному певцу — извиняться пришел с пистолетом
Известный футболист «Истанбул Башакшехир» и сборной Турции Арда Туран влип в громкий скандал. 31-летний игрок, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», отдыхая в ночном клубе, спровоцировал драку, в результате которой сломал нос оппоненту.
Пострадавшим оказался известный в Турции певец Беркай. Звезда поп-музыки услышал, как Туран «подкатывает» к его супруге Шахине Озлем Аде Шахин, после чего решил выяснить отношения с футболистом кулаками — и в итоге сам оказался на больничной койке.
К слову, узнав, кого именно он избил, Арда приехал к Беркаю в больницу… с пистолетом в руке и попросил прощения. «Не знал, что это твоя жена. Если хочешь, убей меня», — сказал футболист при встрече.
Отмечу, что это уже не первая выходка от звездного турецкого футболиста, в марте 2018-го года женившегося на дочери президента Турции Эрджипа Эрдогана. Так, в одном из последних туров минувшего сезона в матче с «Сивасспором» Туран напал на судью, будучи несогласным с решением рефери, за что получил 16-матчевую дисквалификацию. С тех пор Арда не провел ни одного матча за свой клуб — поэтому времени для походов по ночным клубам у него хоть отбавляй.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяные звезды российского футбола влипли в скандал, избив трех человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...