Экс-звезда «Барселоны» сломал нос известному певцу — извиняться пришел с пистолетом

Спорт

Известный футболист «Истанбул Башакшехир» и сборной Турции Арда Туран влип в громкий скандал. 31-летний игрок, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», отдыхая в ночном клубе, спровоцировал драку, в результате которой сломал нос оппоненту.

Пострадавшим оказался известный в Турции певец Беркай. Звезда поп-музыки услышал, как Туран «подкатывает» к его супруге Шахине Озлем Аде Шахин, после чего решил выяснить отношения с футболистом кулаками — и в итоге сам оказался на больничной койке.

К слову, узнав, кого именно он избил, Арда приехал к Беркаю в больницу… с пистолетом в руке и попросил прощения. «Не знал, что это твоя жена. Если хочешь, убей меня», — сказал футболист при встрече.

Отмечу, что это уже не первая выходка от звездного турецкого футболиста, в марте 2018-го года женившегося на дочери президента Турции Эрджипа Эрдогана. Так, в одном из последних туров минувшего сезона в матче с «Сивасспором» Туран напал на судью, будучи несогласным с решением рефери, за что получил 16-матчевую дисквалификацию. С тех пор Арда не провел ни одного матча за свой клуб — поэтому времени для походов по ночным клубам у него хоть отбавляй.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяные звезды российского футбола влипли в скандал, избив трех человек.

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