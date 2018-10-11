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Плохо закрепили: названа возможная причина поломки "Союза"
Причиной аварии при запуске российской ракеты «Союз» с космодрома Байконур могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракетоносителя. Такую версию «Интерфаксу» озвучил источник в ракетно-космической отрасли РФ.
Он допустил, что из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, в результате вторая ступень потеряла ориентацию и сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют.
При этом в процессе подготовки запуска к наземному контрольно-проверочному оборудованию замечаний якобы не было.
Авария при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур произошла практически сразу же после его старта. Аппарат с космонавтами приземлился аварийно. Никто из членов экипажа не пострадал. В состав экспедиции, которая должна была отправиться на Международную космическую станцию, входили космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.
А в сентябре «Роскосмос» выдвинул неожиданную версию о диверсии американцев относительно российского космического корабля «Союз МС-09», где имела место банальная халатность российских рабочих. Так, найдя в корпусе небольшое отверствие, сотрудник «Энергии» не доложил об этом, а самостоятельно «поремонтировал», заделав его клеем.
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