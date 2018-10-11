Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Плохо закрепили: названа возможная причина поломки "Союза"

15:22 11 октября 2018   58
Пуск ракеты
Инф. «ФАКТОВ»

Причиной аварии при запуске российской ракеты «Союз» с космодрома Байконур могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракетоносителя. Такую версию «Интерфаксу» озвучил источник в ракетно-космической отрасли РФ.

Он допустил, что из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, в результате вторая ступень потеряла ориентацию и сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют.

При этом в процессе подготовки запуска к наземному контрольно-проверочному оборудованию замечаний якобы не было.

Авария при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур произошла практически сразу же после его старта. Аппарат с космонавтами приземлился аварийно. Никто из членов экипажа не пострадал. В состав экспедиции, которая должна была отправиться на Международную космическую станцию, входили космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

А в сентябре «Роскосмос» выдвинул неожиданную версию о диверсии американцев относительно российского космического корабля «Союз МС-09», где имела место банальная халатность российских рабочих. Так, найдя в корпусе небольшое отверствие, сотрудник «Энергии» не доложил об этом, а самостоятельно «поремонтировал», заделав его клеем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины