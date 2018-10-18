Новые тренды в свадебной флористике: советы известного итальянского дизайнера(фото)

Стиль жизни

Осень — пора свадеб. Природа декорирует торжество золотыми, багряными и зелеными красками. Вокруг еще огромное количество цветов. А уж об осенних дарах природы — фруктах, ягодах и овощах — и говорить не приходится. О том, какие цветы и цветочные композиции в тренде этой осенью на свадьбах, «ФАКТАМ» рассказала известный итальянский флорист Рита Милани. Многие годы она создавала букеты и цветочные композиции для звездных гостей популярного песенного фестиваля в Сан-Ремо. Ими восхищалась Шэрон Стоун, для которой флорист создала букет из анемон, лютиков и роз в желто-оранжевой гамме. Восторг выразили также Род Стюарт и другие знаменитости.

— Королева осени — роза, — говорит Рита Милани. — Очень популярны в цветочных композициях — антуриум, львиный зев, эустома… И, конечно, ягоды. Например, плоды шиповника.

— В мире огромное количество роз. Как дорогие отели, их оценивают, присваивая звезды, в зависимости от цвета, количества лепестков, диаметра цветка, насыщенности и оригинальности аромата… Какой сорт сегодня самый популярный?

— Английские розы. Они невероятно красивы. Их можно увидеть в декоре старинных сервизов и на винтажных открытках. Недавно я украшала ими торжество в одном из замков Бельгии.

— Удачны ваши работы с использованием подсолнуха. Этот цветок очень любят в Украине, он ассоциируется с солнцем.

— В композициях прекрасны маленькие подсолнухи. Осенью я люблю использовать цветы в теплых тонах, которые созвучны осеннему пейзажу. В букетах и композициях ценится естественность и даже некоторая спонтанность.

— Есть, наверное, и антитренды в свадебной моде?

— Не советую сочетать в композициях цветы теплых и холодных оттенков.

— Какой цветок клиенты просят не включать в композиции?

— В Италии не все любят хризантемы. Некоторые считают, что это цветок мертвых, но я думаю иначе и создаю с хризантемами очень красивые композиции.

— Какая цветочная композиция в вашей практике была самой необычной?

— Она называется розмари. Это огромная роза, созданная из множества лепестков. Работа филигранная! Чтобы создать один розмари, я использую 20—25 роз с большим бутоном.

*Королева осени — роза. В нынешнем сезоне цветочные композиции стильно дополнять ягодами

— Сегодня многие кондитеры украшают свадебные торты живыми цветами. Такой торт был и у Меган Маркл с принцем Гарри.

— В Италии тоже существует такая мода. Чаще всего торт украшают розами. Также добавляют лепестки в блюда — например, в ризотто. Однако есть немало мастеров сахарной флористики. Они украшают торты и другие кондитерские изделия цветами из сахарной мастики.

— Случалось, что невесты просили вас сделать букет, как у Меган Маркл?

— Я не люблю делать копии. Однако часто использую цветы, которые были в букете Меган Маркл: астильбу, фрезии… Они великолепны!

*Осенью флорист советует использовать цветы в теплых тонах, они созвучны осеннему пейзажу

— В чем разница между осенним букетом невесты и летним?

— Летом в нем больше светлых цветов, а осенью — ярких. В осенней композиции есть и ягоды.

— Говорят, в Украине уже не популярно декорировать цветами автомобиль. А в Италии?

— Мы это делаем довольно часто. Получается очень красиво.

— На одной из фотографий в вашем альбоме запечатлены собачки и цветы. Так мило!

— Животные и цветы — это прекрасно. Домашнего любимца, кстати, тоже можно принарядить на свадьбу. Например, сделать из маленьких цветочков ошейник.

*Самые популярные у молодоженов — английские розы

— Однажды я делала интервью с дизайнером, которая создает из цветов платья.

— Я тоже предлагаю украсить ими наряд невесты. Из небольших цветов можно сделать очень красивый венок.

— Французский селекционер роз рассказывал мне, что сегодня существуют розы с ароматами банана, клубники, свежескошенной травы, цитрусовых, миндаля и даже пасхального кулича. А по заказу легендарного кутюрье Ив Сен-Лорана был создан сорт с ароматом его фирменного парфюма. Скажите, цветы с ароматом в свадебном декоре ценятся больше чем те, которые не имеют запаха?

— Безусловно, особенно в свадебных букетах.

*По мнению Риты Милани, в свадебном декоре отлично смотрится подсолнух

— Вы были на цветочной выставке в Киеве. Какие цветы в Украине вам особенно понравились?

— Это был прекрасный весенний визит. Киев — очень зеленый город. Особенно мне понравился цветущий жасмин. А еще поразила красота алых маков.

— Как вы стали свадебным флористом?

— Тридцать лет назад у меня был свой цветочный магазин. Мне нравилась флористика. Я посещала множество курсов, училась у лучших мастеров цветочного искусства. А когда накопила опыт, стала пробовать оформлять свадьбы. Клиентам мои работы нравились. Заказы следовали один за другим. Затем это стало моей основной деятельностью. И сегодня я думаю, что сделала отличный выбор. Свадьба без цветов невозможна. Они создают особую атмосферу и настроение. Цветочными композициями декорирую алтарь, ресторан, наряд невесты.

*В тренде во флористических композициях и антуриум

— Посоветуйте, как сохранить срезанные цветы свежими и красивыми максимально долго?

— Роза может выглядеть так, будто она только что из сада, около десяти дней. Но для этого нужно каждый день менять воду в вазе и подрезать стебель.

— У вас есть цветок-талисман?

— Да, это роза сорта Аква. Она принесла мне победу на соревнованиях флористов. Это очень красивая крупная роза розово-сиреневого цвета. Лепестки у нее имеют кайму на тон темнее основного цвета. По мере того, как цветок распускается, окраска его меняется, и на пике цветения роза становится бледно-сиреневой. А какой у нее аромат! Кроме того, у розы Аква практически нет шипов.

Ранее свадебный флорист рассказала «ФАКТАМ» о цветке — фаворите летнего свадебного сезона, а также о том, какие цветы хотят видеть в своих букетах невесты.

*Фото из альбома Риты Милани

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter