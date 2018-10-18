- 9:07 Сотрудники «Росток-Холдинг» надеются на поддержку президента в борьбе с рейдерами
- 8:54 Кровавая бойня в Керчи: что известно на данный момент
- 8:47 Беременную Меган Маркл страшно перепугали австралийские школьники
- 8:36 Повредили подъемным краном: в России нашли виновных в аварии ракеты "Союз"
- 8:18 «Да, мы «попали»: жители Донецка рассказали «ФАКТАМ» о выживании в оккупации
- 8:09 Какая одежда старит женщину, а какая делает моложе: советы фэшн-эксперта
- 8:07 Белые пятна на коже могут быть признаком лишая, сифилиса или витилиго, — дерматолог
- 8:05 В Киеве ночью сгорел Mercedes бизнес-класса: опубликованы фото
- 7:58 Новые тренды в свадебной флористике: советы известного итальянского дизайнера
- 7:31 Дожди, штормовой ветер и заморозки: какой будет погода в ближайшие недели
Новые тренды в свадебной флористике: советы известного итальянского дизайнера(фото)
Осень — пора свадеб. Природа декорирует торжество золотыми, багряными и зелеными красками. Вокруг еще огромное количество цветов. А уж об осенних дарах природы — фруктах, ягодах и овощах — и говорить не приходится.
О том, какие цветы и цветочные композиции в тренде этой осенью на свадьбах, «ФАКТАМ» рассказала известный итальянский флорист Рита Милани. Многие годы она создавала букеты и цветочные композиции для звездных гостей популярного песенного фестиваля в Сан-Ремо. Ими восхищалась Шэрон Стоун, для которой флорист создала букет из анемон, лютиков и роз в желто-оранжевой гамме. Восторг выразили также Род Стюарт и другие знаменитости.
— Королева осени — роза, — говорит Рита Милани. — Очень популярны в цветочных композициях — антуриум, львиный зев, эустома… И, конечно, ягоды. Например, плоды шиповника.
— В мире огромное количество роз. Как дорогие отели, их оценивают, присваивая звезды, в зависимости от цвета, количества лепестков, диаметра цветка, насыщенности и оригинальности аромата… Какой сорт сегодня самый популярный?
— Английские розы. Они невероятно красивы. Их можно увидеть в декоре старинных сервизов и на винтажных открытках. Недавно я украшала ими торжество в одном из замков Бельгии.
— Удачны ваши работы с использованием подсолнуха. Этот цветок очень любят в Украине, он ассоциируется с солнцем.
— В композициях прекрасны маленькие подсолнухи. Осенью я люблю использовать цветы в теплых тонах, которые созвучны осеннему пейзажу. В букетах и композициях ценится естественность и даже некоторая спонтанность.
— Есть, наверное, и антитренды в свадебной моде?
— Не советую сочетать в композициях цветы теплых и холодных оттенков.
— Какой цветок клиенты просят не включать в композиции?
— В Италии не все любят хризантемы. Некоторые считают, что это цветок мертвых, но я думаю иначе и создаю с хризантемами очень красивые композиции.
— Какая цветочная композиция в вашей практике была самой необычной?
— Она называется розмари. Это огромная роза, созданная из множества лепестков. Работа филигранная! Чтобы создать один розмари, я использую 20—25 роз с большим бутоном.
*Королева осени — роза. В нынешнем сезоне цветочные композиции стильно дополнять ягодами
— Сегодня многие кондитеры украшают свадебные торты живыми цветами. Такой торт был и у Меган Маркл с принцем Гарри.
— В Италии тоже существует такая мода. Чаще всего торт украшают розами. Также добавляют лепестки в блюда — например, в ризотто. Однако есть немало мастеров сахарной флористики. Они украшают торты и другие кондитерские изделия цветами из сахарной мастики.
— Случалось, что невесты просили вас сделать букет, как у Меган Маркл?
— Я не люблю делать копии. Однако часто использую цветы, которые были в букете Меган Маркл: астильбу, фрезии… Они великолепны!
*Осенью флорист советует использовать цветы в теплых тонах, они созвучны осеннему пейзажу
— В чем разница между осенним букетом невесты и летним?
— Летом в нем больше светлых цветов, а осенью — ярких. В осенней композиции есть и ягоды.
— Говорят, в Украине уже не популярно декорировать цветами автомобиль. А в Италии?
— Мы это делаем довольно часто. Получается очень красиво.
— На одной из фотографий в вашем альбоме запечатлены собачки и цветы. Так мило!
— Животные и цветы — это прекрасно. Домашнего любимца, кстати, тоже можно принарядить на свадьбу. Например, сделать из маленьких цветочков ошейник.
*Самые популярные у молодоженов — английские розы
— Однажды я делала интервью с дизайнером, которая создает из цветов платья.
— Я тоже предлагаю украсить ими наряд невесты. Из небольших цветов можно сделать очень красивый венок.
— Французский селекционер роз рассказывал мне, что сегодня существуют розы с ароматами банана, клубники, свежескошенной травы, цитрусовых, миндаля и даже пасхального кулича. А по заказу легендарного кутюрье Ив Сен-Лорана был создан сорт с ароматом его фирменного парфюма. Скажите, цветы с ароматом в свадебном декоре ценятся больше чем те, которые не имеют запаха?
— Безусловно, особенно в свадебных букетах.
*По мнению Риты Милани, в свадебном декоре отлично смотрится подсолнух
— Вы были на цветочной выставке в Киеве. Какие цветы в Украине вам особенно понравились?
— Это был прекрасный весенний визит. Киев — очень зеленый город. Особенно мне понравился цветущий жасмин. А еще поразила красота алых маков.
— Как вы стали свадебным флористом?
— Тридцать лет назад у меня был свой цветочный магазин. Мне нравилась флористика. Я посещала множество курсов, училась у лучших мастеров цветочного искусства. А когда накопила опыт, стала пробовать оформлять свадьбы. Клиентам мои работы нравились. Заказы следовали один за другим. Затем это стало моей основной деятельностью. И сегодня я думаю, что сделала отличный выбор. Свадьба без цветов невозможна. Они создают особую атмосферу и настроение. Цветочными композициями декорирую алтарь, ресторан, наряд невесты.
*В тренде во флористических композициях и антуриум
— Посоветуйте, как сохранить срезанные цветы свежими и красивыми максимально долго?
— Роза может выглядеть так, будто она только что из сада, около десяти дней. Но для этого нужно каждый день менять воду в вазе и подрезать стебель.
— У вас есть цветок-талисман?
— Да, это роза сорта Аква. Она принесла мне победу на соревнованиях флористов. Это очень красивая крупная роза розово-сиреневого цвета. Лепестки у нее имеют кайму на тон темнее основного цвета. По мере того, как цветок распускается, окраска его меняется, и на пике цветения роза становится бледно-сиреневой. А какой у нее аромат! Кроме того, у розы Аква практически нет шипов.
Ранее свадебный флорист рассказала «ФАКТАМ» о цветке — фаворите летнего свадебного сезона, а также о том, какие цветы хотят видеть в своих букетах невесты.
*Фото из альбома Риты Милани
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!