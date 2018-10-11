- 15:40 Испанский клуб представил форму с изображением кровеносной системы человека
- 15:37 Никакого референдума: США резко ответили на инициативу России по Донбассу
- 15:33 Синод снял анафему с Патриарха Филарета, — источники
- 15:22 Плохо закрепили: названа возможная причина поломки "Союза"
- 15:10 Не только с Востока: Порошенко рассказал о готовности Украины отразить агрессию
- 15:10 Над "Крымским титаном" в Армянске снова видели странное облако
- 14:57 Российскую группу Serebro покидает самая сексуальная участница
- 14:35 Российские тюремщики рассказали о реабилитации Сенцова
- 14:31 Экс-звезда «Барселоны» сломал нос известному певцу — извиняться пришел с пистолетом
- 14:24 Как изменится государственная программа «Доступное жилье»
Синод снял анафему с Патриарха Филарета, — источники
Синод Вселенского Патриархата удовлетворил прошение Патриарха УПЦ (КП) Филарета и Митрополита Макария (Украинская автокефальная православная церковь) о снятии с анафемы.
Об этом сообщил спикер УПЦ (КП) Евстратий Зоря со ссылкой на несколько источников.
«Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решение Синода Вселенского Патриархата: 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 2. О признании незаконным аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году», — сообщил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 октября в Стамбуле открылось трехдневное заседание Синода Константинопольского (Вселенского) патриархата, на котором могут утвердить Томос на автокефалию Украинской православной церкви.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...