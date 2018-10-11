Синод снял анафему с Патриарха Филарета, — источники

Украина

Синод Вселенского Патриархата удовлетворил прошение Патриарха УПЦ (КП) Филарета и Митрополита Макария (Украинская автокефальная православная церковь) о снятии с анафемы.

Об этом сообщил спикер УПЦ (КП) Евстратий Зоря со ссылкой на несколько источников.

«Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решение Синода Вселенского Патриархата: 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 2. О признании незаконным аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году», — сообщил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 октября в Стамбуле открылось трехдневное заседание Синода Константинопольского (Вселенского) патриархата, на котором могут утвердить Томос на автокефалию Украинской православной церкви.

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