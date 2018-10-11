Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

СМИ сообщили о разводе известного украинского бизнесмена

19:41 11 октября 2018   429
Сергей и Виктория Тигипко
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский политик и бизнесмен Сергей Тигипко, ставший новым владельцем судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», разводится со своей женой Викторией. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на данные Обуховского районного суда Киевской области.

Бракоразводный процесс был назначен на 12:00 11 октября, однако ни Виктория, ни Сергей в суде не появились, назначив для этого своих представителей.

Последний раз пару вместе видели на Одесском кинофестивале-2018, основателем которого является Виктория Тигипко. Сама она в настоящее время учится в Стэнфордской бизнес-школе.

Виктория Тигипко являлась супругой Сергея Тигипко с 2005 года. У пары — трое совместных детей — Тимофей (2002), Анастасия (2005) и Леонтий (2008).

Напомним, в июле 2013 года Сергей Тигипко стал дедом — внучку ему подарила старшая дочь Анна (от первого брака).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины