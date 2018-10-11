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СМИ сообщили о разводе известного украинского бизнесмена
Украинский политик и бизнесмен Сергей Тигипко, ставший новым владельцем судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», разводится со своей женой Викторией. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на данные Обуховского районного суда Киевской области.
Бракоразводный процесс был назначен на 12:00 11 октября, однако ни Виктория, ни Сергей в суде не появились, назначив для этого своих представителей.
Последний раз пару вместе видели на Одесском кинофестивале-2018, основателем которого является Виктория Тигипко. Сама она в настоящее время учится в Стэнфордской бизнес-школе.
Виктория Тигипко являлась супругой Сергея Тигипко с 2005 года. У пары — трое совместных детей — Тимофей (2002), Анастасия (2005) и Леонтий (2008).
Напомним, в июле 2013 года Сергей Тигипко стал дедом — внучку ему подарила старшая дочь Анна (от первого брака).
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