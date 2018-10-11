Происшествия

В Полтаве подросток на джипе таранил полицейское авто, уходя от погони (фото)

10 октября около 22:00 экипаж патрульной полиции обратил внимание на внедорожник Nissan Terrano, проехавший улицей Европейской на запрещающий сигнал светофора. Полицейские попытались остановить авто, однако водитель проигнорировал требование и нажал на газ.

Экипаж патрульных начал преследовать нарушителя, по ходу вызвав по рации подмогу. В гонке по ночному городу, которая длилась около 10 минут, водитель Nissan неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Заблокировать его патрульным удалось только на улице Сенной. Но это не вынудило «гонщика» остановиться — он врезался в полицейский Toyota Prius на полном ходу. Вследствие столкновения оба автомобиля получили механические повреждения.



Каково же было удивление стражей порядка, когда из машины вышел… 15-летний подросток, у которого, естественно, не могло быть водительского удостоверения. Оказалось, Nissan он взял без спроса у отца, а требование патрульных проигнорировал, потому что хотелось драйва, сообщили в Главном управлении Нацполиции Полтавской области.

Инспекторы вызвали на место происшествия родителей школьника и составили в отношении его отца административный протокол. Какие меры воспитательного характера родители применили к сыну, неизвестно, а патрульные провели с ним профилактическую беседу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Киеве на Оболони: пьяный водитель Toyota на глазах полицейских разбил три машины.



*Фото сайта ГУНП в Полтавской области



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