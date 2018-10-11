Пытали током: омбудсмен просит Европу вступиться за украинского узника в Крыму

Украина

Украинский политзаключенный Владимир Дудка, являющийся фигурантом дела об «украинских диверсантах в Крыму», в СИЗО подвергался пыткам электрическим током. Таким образом тюремщики выбили из него признательные показания, сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, после получения информации о состоянии украинца она обратилась к Главе Европейского комитета по вопросам предупреждения пыток Йенсу Модвигу с просьбой обеспечить расследование и наказание виновных в преступлении.

«Я настаиваю на проведении независимого медицинского обследования Владимира. Российская Федерация должна выполнять принятые на себя обязательства перед международным сообществом», — написала Денисова в Facebook.

Напомним, Дудка был задержан во время второй волны арестов «украинских диверсантов» в Крыму в ноябре 2016 года. Жертвами тогда стали также Глеб Шаблий и Алексей Стогний. Все они находятся под стражей в СИЗО Симферополя.



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