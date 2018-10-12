Шоу-бизнес

Россия и Кремль очень хорошо понимают, что украинцы — музыкальная нация и с помощью песни хотят приблизить нас к себе. Отношение украинцев к Кремлю меняется, когда все видят, как Лорак получает самовары-граммофоны. Это новая технология гибридной войны, которой Россия воюет против нас, заявил в эфире одного из телеканалов продюсер, композитор, драматург Александр Ягольник.

«Россия и Кремль очень хорошо понимают, что украинцы очень музыкальная нация и через песню можно залезть в мозг человека. Россия хочет через музыку нас приблизить к себе. Отношение украинцев к Кремлю меняется, когда все видят, как Лорак получает самовары-граммофоны. Это новая технология гибридной войны, которой Россия воюет против нас. Она изучается военными академиями как элемент гибридной войны нового формата»,— отметил продюсер.

Отвечая на вопрос ведущей о том, что несмотря на любые запреты в интернете, исполнители будут в свободном доступе, и кто захочет, тот будет слушать, г-н Ягольник сказал, что это не важно, мы как нация должны испытывать достоинство, говоря не только о революции.

«Мы должны чувствовать, что в нас есть честь и достоинство сейчас, когда мы воюем. Это надо делать и показывать нации, что мы воюем»,— ответил Ягольник.

По его словам, только за время войны возникло столько военных песен, которые мы не слышим по радио и телевидению, их нет в эфире, потому что эфир контролируется теми людьми, которые связаны бизнесом с Москвой.

«Я хочу напомнить, что во всемирной песенной библиотеке ЮНЕСКО украинские песни занимают первое место, их 13 тысяч. На втором месте идут итальянцы, у них — 6,5 тысячи народных песен. У нас за время войны музыканты создали столько музыкального материала! Об этом все молчат, а об этом надо говорить»,— прокомментировал гость программы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде предлагают лишить целый ряд украинских и российских деятелей культуры звания «народный артист Украины». В законопроекте № 9156 предлагается лишить звания «народных» украинских артистов Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлану Лободу и Виталия Козловского, а также россиян — Филиппа Киркорова, Николая Баскова и режиссера Владимира Бортко.

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