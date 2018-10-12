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На Окружной дороге в Киеве погибли два пешехода
В ночь на пятницу на Окружной дороге в Киеве в нескольких сотнях метров от хозяйственного рынка произошло трагическое происшествие: Honda смертельно травмировала двух пешеходов.
Предварительно установлено, что машина двигалась в сторону Жулянского моста, а двое мужчин пытались в нарушение правил преодолеть несколько полос магистрали с интенсивным движением.
Как рассказал свидетель этого ДТП, он вместе с земляком и их общим знакомым подошли к дороге.
Двое мужчин решили, что смогут беспрепятственно преодолеть проезжую часть, но не заметили стремительно приближающейся машины…
Водитель пытался тормозить, но спасти нарушителей не удалось.
Личность одного из погибших установлена, информацию по второму ищут правохранители. Выяснилось, что один из погибших приехал на работу в столицу из Ичнянского района.
Следствию предстоит установить кто из участников этого происшествия и в какой степени виновен в случившемся.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в двадцатых числах сентября на Окружной старенький Opel сбил пешехода.
Фото Василия Тальского
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