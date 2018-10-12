В Киеве 13 октября запретят движение по улице Владимирской

Украина

В эту субботу, 13 октября, с 12.00 до 23.00 в парке имени Т. Шевченко по инициативе Украинского института национальной памяти пройдет патриотически-просветительское мероприятие, посвященное Дню защитника Украины. В связи с таким событием с 17.30 до 22.30 на улице Владимирской (от улицы Л. Толстого до бульвара Т. Шевченко) перекроют движение. Распоряжением горгосадминистрации предусмотрено также изменение маршрутов наземного транспорта, курсирующего по улицам, на которых пройдут торжества. Изменится также и маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

В Киеве на многих улицах все еще продолжаются дорожные работы, которые становятся причиной сужения полос движения. Так, «Киевавтодор» все еще ремонтирует улицы Семьи Кульженко, Алматинскую, проспект Палладина, бульвар В. Гавела, ведет работы на пересечении проспекта Курбаса и улиц Г. Юры и В. Покотило, на улице Олены Телиги и Кирилловской, на мосту Метро через Русановский пролив, Мосту Патона.

Напомним, что в связи с ремонтом асфальтного покрытия до 28 октября на Северном мосту через Днепр частично ограничили движение в первой полосе по направлению к Троещине.

Сейчас реконструируют улицу Туполева, где на участке между улицами Стеценко и И. Турчина (Блюхера) частично ограничили движение.

Проспект Правды из-за капитального ремонта перекрыт до 26 октября (от улицы Газопроводной до Маршала Гречко). Во время работ движение организовано по улице Стеценко, через Интернациональную площадь, до улицы Маршала Гречко.

Тем временем в «Киевпасстрансе» сообщили, что в ночь на 12 октября изменится маршрут троллейбуса № 92Н. Это произойдет по причине замены троса на троллейбусной линии (на Соломенской площади и проспекте Правды) с полуночи до 5 утра. Поэтому троллейбусы будут ходить:

-- с проспекта Свободы по улицам Натальи Ужвий, Мостицкой, Кирилловской, Овручской, Сечевых Стрельцов, Черновола, Огиенко и до ж/д вокзала «Южный»;

-- от ж/д вокзала Южный, по улицам Огиенко, Черновола, Сечевых Стрельцов, Овручской, Кирилловской, Мостицкой, Наталии Ужвий и до проспекта Свободы.

А троллейбус № 11 с 12 октября изменит маршрут в связи с окончанием капитального ремонта улицы Заболотного. № 11 снова следует по «родной» схеме «Национальный музей народной архитектуры и быта Украины -- улица Маршальская».

В ночь на 12 октября в связи с ремонтом трамвайной линии на улице Миропольской закрывается маршрут трамвая № 33К (с полуночи до 4.40).

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