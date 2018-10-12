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В четыре раза больше, чем свадьба принца Гарри: в Британии назвали стоимость приезда Трампа

Расходы на безопасность во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию более чем в четыре раза превысили расходы на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

В частности, по официальным данным, полицейская операция во время трехдневного президентского визита стоила Британии почти 18 миллионов фунтов стерлингов.

Во время своего визита Трамп встретился с премьер-министром Британии Терезой Мэй и с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, а затем отправился в свой гольф-клуб в Шотландии.

«Практически каждая силовая структура поддерживала операцию, были развернуты около 10 тысяч офицеров со всей страны, выполняя более 26 тысяч смен», — заявила представительница британской полиции Сара Торнтон.

Кроме того, расходов добавили и массовые протесты против президента США. По словам Сары Торнтон, полная стоимость операции все еще просчитывается, но ранняя оценка составляет около 18 миллионов фунтов стерлингов.

До этого полиция сообщала, что приблизительная стоимость работы полицейских во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл составляла от 2 до 4 миллионов фунтов стерлингов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сегодня, 12 октября британцам придется снова раскошелится на полицию: замуж за управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка выходит принцесса Евгения. Церемония состоится в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, где пять месяцев назад стали мужем и женой принц Гарри и Меган Маркл.

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