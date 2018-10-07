12 октября 2018

Во-первых, сегодня во многих странах отмечается Всемирный день яйца. Да-да, именно яйца. А, во-вторых, я в связи с этим собираюсь рассказать вам не только о яйцах, а ещё и о самурайских традициях, и об открытии французского императора Наполеона, и о потрясении австрийского императора Франца Иосифа. Впрочем, давайте-ка обо всём по порядку.

Вы спросите: при чём тут самураи? И я вам отвечу. Дело в том, что по статистике самое большое количество яиц в мире на душу населения в среднегодовом исчислении приходится на жителей Японии. И говорят, что это не случайно. Ибо, согласно японской традиции, много веков назад, узнав об удивительно полезных свойствах яиц, самураи ввели в свой ежедневный рацион обязательное употребление хотя бы одного яйца. Не менее решительным в этом смысле оказался и французский император Наполеон Бонапарт. Однажды, если верить легенде, он со свитой остановился на ночлег в небольшом местечке Бессьер, где его угостили местным лакомством, которые все там называли ''курочкиным даром''. Распробовав этот ''дар'', император пришёл в неописуемый восторг и тут же приказал, собрав все имевшиеся в округе яйца, приготовить огромный ''курочкин дар'' (на самом деле — омлет — в нашем нынешнем понимании) для всей французской армии.

Но ещё более интересная история произошла с императором австрийским. Однажды так получилось, что странным образом отбившись на охоте от сопровождавших его слуг, Франц Иосиф забрёл в глухой лес. И только после длительных поисков ему удалось выйти на опушку, где в аккуратном маленьком деревенском домике хозяева решили побаловать дорогого гостя чем-нибудь вкусненьким. Праздничный омлет (до того времени считавшийся едой простолюдинов), нарезанный тонкими дольками, подрумяненный на сковороде и посыпанный сахарный пудрой, который был подан гостю со сливовым компотом, император назвал ''божественным''. И с тех пор ''кайзершмаррен'' (''полоски кайзера'') приказано было подавать на императорский стол ежедневно.

В этот празднично-яичный день я бы не стал вместе с вами, друзья мои, снова возвращаться к вечной теме, что же всё-таки первично — курица или яйцо? По большому счёту, какая разница? Я бы лучше, воспользовавшись ''вкусным'' поводом, пожелал и нашим сегодняшним именинникам, и всем близким людям добра и счастья. И крепкого здоровья, которым всегда славились японские самураи, знавшие, как оказалось, толк в полезности куриных яиц.