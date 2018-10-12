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Мир

Ученые предупреждают о гигантском цунами, которое накроет Европу (фото)

9:16 12 октября 2018   1060
Затопленный цунами Лондон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ученые утверждают, что Европе грозит страшная катастрофа. Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье итальянского острова Сицилия может вызвать гигантское цунами — более мощное, чем-то, что в конце сентября опустошило индонезийский остров Сулавеси. Этна уже много лет медленно сползает в Средиземное море. По словам немецкого геофизика Хейдрун Копп из Центра океанических исследований Гельмгольца, склон вулкана движется под действием силы тяжести и нарастания давления магмы внутри вулкана. Если он катастрофически разрушится, это вызовет цунами во всем Средиземноморье, что может привести к десяткам тысяч жертв.

Как пишет издание Daily Star, доктор Морелия Ирлауб из того же научного учреждения предупреждает, что скорость скольжения вулкана возрастает. Так, в мае этого года всего лишь за одну неделю вулкан сполз на 3,9 сантиметра. Ранее он в среднем двигался на 3−5 сантиметров в год. По мнению Ирлауб и ее исследовательской команды, шансы обрушения вулкана намного больше, чем предполагалось ранее.

Вулкан Этна

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что страшное наводнение на испанском острове Мальорка привло к гибели десяти человек.

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