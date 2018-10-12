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Еще один шаг от Москвы: как в сети отреагировали на Томос для Украины
Украинцы отреагировали в соцсетях на историческое решение Вселенского патриархата о готовности предоставить Томос Единой поместной украинской церкви. Они поздравляют друг друга и свою страну, одновременно придумывая шутки о российских церковниках, потерявших влияние на Украину.
«Мы смогли! Нашему поколению удалось сделать то, за что тысячи людей даже отдали жизнь. Это событие останется в веках. Я счастлив, что живу именно в это время… Я поздравляю Украину… У нас есть Томос об Автокефалии. Физически его передадут в руки уже новому Предстоятелю после объединения украинских православных церквей», — написал в Facebook волонтер и блогер Мирослав Гай.
«Теперь мы имеем собственную православную церковь. А вскоре на претензии Москвы сможем отвечать, что с сектами не общаемся. РПЦ не секта? А томос у нее есть?», — задается вопросом Дмитрий Вовняненко.
Пользователь Новая Горловка в стихах прокомментировал слова спикера московских церковников Всеволода Чаплина о неканоничности Константинопольской церкви, которую он назвал раскольнической сектой.
«А московские попы делу сталина верны,
на иконах черти пляшут,
а ведьмак кадилом машет», — написал он.
«Вот и бесы проявились», — прокомментировал заявление Чаплина Анатолий Билозер.
«В принципе, уже сейчас московский патриарх Гундяев может подхватить под мышки космонавтов и на собственной реактивной тяге выйти на орбиту. А то ли еще будет», — пишет в Facebook блогер Юрий Гудименко, намекая не последние провалы Москвы с запусками «освященных» РПЦ космических кораблей.
«А может Россию кто-то проклял? У них на этой неделе — пинок под зад в ПАСЕ и Томос для Украины. С интересом жду, что еще будет.)), — вспомнил другие события недели народный депутат Борислав Береза.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал решения Синода Вселенского патриархата «падением Третьего Рима». В свою очередь в Москве заговорили об анафеме для Вселенского патриарха Варфоломея.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.