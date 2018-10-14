Здоровье

Можно ли вылечиться от гриппа за три дня: в Японии врачи создали такой препарат



У больных, принимавших новое средство, состояние улучшалось спустя три дня после начала заболевания. Уже через двое суток они не выделяли вирус, а значит, не были заразны и не представляли угрозы для окружающих. Те, кому давали другие лекарства от гриппа или плацебо, болели дольше и переносили грипп тяжелее. Средство, разработанное одной из японских компаний, уже одобрено для использования в Японии.

Однако врачи все же предупреждают, что лучше защититься от гриппа еще до начала сезона, сделав прививку. Хотя некоторые специалисты убеждены, что грипп непредсказуем и вакцины не всегда могут обеспечить эффективную защиту. Поэтому, чтобы уберечься от заболевания, в эпидемический сезон рекомендуется также носить в общественных местах многослойную маску, смазывать носовые ходы оксолиновой мазью или растительным маслом, чаще мыть руки, полноценно питаться, достаточно отдыхать.

Симптомы гриппа: резкое повышение температуры до 38,5 градуса и выше, ломота в суставах и боли в мышцах, головная боль. Насморк и кашель присоединяются на второй-третий день. Грипп опасен своими осложнениями, среди которых отит, гайморит, бронхит, воспаление легких. Высокий риск осложнений гриппа у пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, беременных и детей.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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