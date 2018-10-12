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Синоптик рассказала о погоде на длинные выходные в Украине
Украина в ближайшие дни останется в зоне антициклона, поэтому погода будет комфортной. Температура воздуха днем составит до плюс 19 градусов, а на Западе и Юге страны — до 22 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«13−14 октября в Украине — антициклон, высокое атмосферное давление, ночные туманы, дневное солнце, ночная прохлада, дневное тепло, словом, чудесная комфортная погода», — прокомментировала она синоптическую карту Украины.
В Киеве 13−14 октября также будет без осадков. Ночные температуры воздуха составят 6−9 градусов, днем 15−17 градусов.
Аналогичная погода сохранится практически всю следующую неделю, — прогнозирует синоптик.
Напомним, в Украинском Гидрометцентре «ФАКТАМ» также заявили, что не прогнозируют дождей в Украине в ближайшие дни. Одновременно там предупредили о сильных порывах ветра в субботу, 13 октября, в южных, восточных и западных областях Украины.
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