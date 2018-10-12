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Модель XL станцевала тверк в клипе Полиграфа Шарикова (видео)
Популярный исполнитель Полиграф Шариков, ранее известный как репер Серега, представил клип на песню с провокационным названием «Одинокая девушка хочет сальса». Главную роль в клипе исполнила участница проекта «Модель XL» Екатерина Ващук. Она стала победительницей танцевального батла, который устроил пышным девушкам Серега и жюри проекта.
«Я был поражен харизмой девушек, все были на высоте. Для того, чтобы определить, кто именно из девушек победит, я решил объявить танцевальный батл, в котором Катя уверенно одолела всех конкуренток», — рассказал Полиграф Шариков.
Катя признается, что до последнего момента не верила в свою победу и возможность сняться в клипе известного артиста.
«Я была на седьмом небе от счастья. Когда первый раз увидела клип, была приятно удивлена. Друзья, близкие, а также ковельчани узнают меня, пишут, что я молодец и гордятся мной. В первую очередь, я бесконечно благодарна проекту за такой шанс и, конечно, Полиграфу за то, что выбрал меня! Во время съемок он постоянно меня подбадривал и хвалил, потому что видел мое волнение, несмотря на которое я выложилась на полную», — поделилась Екатерина.
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