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Во двор школы в Лисичанске влетел осколок ракеты, детей эвакуировали (фото)
В Лисичанске (Луганская область) на газон средней школы № 27 упал модуль управления ракетой ЗРК «ОСА». Инцидент произошел около 11:00 12 октября.
Школа находится в квартале Дружбы народов в южной части города, в момент инцидента во дворе школы проходил субботник.
Учащихся немедленно эвакуировали, а на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и саперы.
Жители Лисичанска в соцсетях сообщили, что слышали два взрыва. По словам очевидцев, еще один «предмет» прилетел в парк завода резино-технических изделий.
Они также разместили фото упавшей на территорию школы части ракеты.
Фото из соцсетей
Лисичанск в настоящее время является одним из административных центров Луганской области.
Напомним, в настоящее время продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Черниговской области, где взорвались боеприпасы на полигоне в Ичне.
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