Нурмагомедов грозится покинуть UFC

Спорт

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, защитивший в поединке с Конором Макгрегором звание чемпиона мира UFC в легком весе, пригрозил, что может покинуть абсолютный бойцовский чемпионат.

Дагестанец выдвинул ультиматум руководителям спортивной организации на случай увольнения его друга, бойца UFC Зубайры Тухугова по итогам нападения последнего на ирландского бойца. «Почему вы хотите наказать именно мою команду, хотя дрались и мы, и они. Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен — я просто закончил начатое им (Макгрегором. — Авт.). Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Мы своих не бросаем, и я за своего Брата пойду до конца. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт. В противном случае я сам его порву», — написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Напомню, что инцидент произошел сразу же по завершению боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, который прошел в Лас-Вегасе. Хабиб, проведя удушающий прием, не стал праздновать победу, а выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку с тренером Конора и зрителями, в то время как Тухугов налетел на ирландца со спины и нанес тому несколько ударов.

По итогам массового беспредела Атлетическая комиссия штата Невада временно, с 15 по 24 октября, дисквалифицировала Нурмагомедова и Макгрегора до принятия решения о назначении санкций в отношении бойцов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Путин оправдал хулиганский поступок Нурмагомедова после боя с Макгрегором.

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