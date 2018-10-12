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Украина

Ждут команды "идти вперед": журналист рассказал о настроениях украинских бойцов на Донбассе

13:09 12 октября 2018   210
военкор Руслан Ярмолюк
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские военные, которые защищают страну на Донбассе, хотят двигаться вперед, уничтожать врага, несмотря на потери, которые будут во время наступления. Это, по их мнению, приблизит окончание войны и нашу победу. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал военный корреспондент, ведущий программы «Спецкор» (2+2) Руслан Ярмолюк.

Военкор отметил, что многие военнослужащие на фронте находятся уже по 7−8 месяцев. Жизнь в окопах, конечно, утомляет. Но больше всего они чувствуют усталость моральную, когда военные действия ведутся позиционно, то есть украинские солдаты стреляют только в ответ на обстрелы боевиков. Бойцы жду команды к наступлению.

Ярмолюк рассказал о парне из оккупированного Крыма, воюющем с самого первого дня, который хочет вернуться на освобожденный полуостров и наказать предателей.

«Знаете, здесь не считают дни — на передовой ждут команды „идти вперед“! Даже понимая, что во время наступления будут огромные потери. Но пока — ни конца ни края не видно этой войне. И самое обидное — бойцы говорят, что в Киеве уже давно забыли о том, что здесь стреляют и погибают. Причем не за деньги, как считают многие в тылу, а за идею!», — отмечает журналист.

Ранее «ФАКТЫ» писали о бойцах, которые два тому погибли на Донбассе, защищая Украину.

Более подробно с тем, что увидел журналист в зоне боевых действий, истории защитников и мирных жителей, можно прочитать в материале «ФАКТОВ»: «На фронте все знают, что будут делать в день победы, — военный журналист».

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