Сожженные дома и убитые животные: жуткие последствия обстрелов террористов на Донбассе (фото)

Украина

В ночь на 9 октября пророссийские боевики обстреляли поселок Водяное недалеко от Мариуполя (Донецкая область) . В результате обстрелов были разрушены дома мирных жителей, на улицах и приусадебных участках от 120 мм снарядов образовались огромные воронки. Погибли домашние животные. К счастью, никто из жителей поселка не пострадал.

Очевидица страшных обстрелов опубликовала в Facebook шокирующие фото сегодняшнего утра в Водяном.

«Утро началось со 122 мм ствольных „подарков“, оставив сожженые дома местных жителей, убитую скотину, „вспаханные“ снарядами огороды и сады», — так подписала снимки автор Александра Бессмертная.

Подписчики Александры возмущены увиденным. Они сочувствуют людям, которые уже пятый год живут под обстрелами, и в очередной раз спрашивают: «Когда это все закончится».

«Кто-то говорит у нас нет войны… Интересно, если этих людишек отправить туда, что будут кукарекать?» — такой комментарий оставил под ужасными снимками один из подписчиков Бессмертной.

Как сообщили в утренней сводке операции Объединенных сил, противник 12 раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями: вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с начала октября наибольшее обострение на Донбассе наблюдается на Мариупольском направлении.

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