Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сожженные дома и убитые животные: жуткие последствия обстрелов террористов на Донбассе (фото)

15:21 9 октября 2018   579
поселок Водяное Донецкая область
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 9 октября пророссийские боевики обстреляли поселок Водяное недалеко от Мариуполя (Донецкая область). В результате обстрелов были разрушены дома мирных жителей, на улицах и приусадебных участках от 120 мм снарядов образовались огромные воронки. Погибли домашние животные. К счастью, никто из жителей поселка не пострадал.

Очевидица страшных обстрелов опубликовала в Facebook шокирующие фото сегодняшнего утра в Водяном.

«Утро началось со 122 мм ствольных „подарков“, оставив сожженые дома местных жителей, убитую скотину, „вспаханные“ снарядами огороды и сады», — так подписала снимки автор Александра Бессмертная.

Подписчики Александры возмущены увиденным. Они сочувствуют людям, которые уже пятый год живут под обстрелами, и в очередной раз спрашивают: «Когда это все закончится».

«Кто-то говорит у нас нет войны… Интересно, если этих людишек отправить туда, что будут кукарекать?» — такой комментарий оставил под ужасными снимками один из подписчиков Бессмертной.

Как сообщили в утренней сводке операции Объединенных сил, противник 12 раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями: вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с начала октября наибольшее обострение на Донбассе наблюдается на Мариупольском направлении.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины