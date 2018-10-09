- 17:27 Криминальный мир сейчас живет не по понятиям, воры в законе работают на ФСБ, — Вячеслав Аброськин
- 17:17 Вместо "Градов": в Украине представили новую мощную систему залпового огня
- 17:13 Президента киевского «Динамо» отстранили от футбола на три матча
- 17:06 На оккупированном Донбассе снова не работает Vodafone – названа причина
- 17:06 Сразу два украинских фильма вошли в лонг-лист премии «Оскар»
- 16:50 Дежавю: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли на публику в прошлогодних нарядах
- 16:48 В России троллейбус сбил людей на остановке: много погибших
- 16:45 Дома — вина на 5 млн долларов: сэр Алекс Фергюсон завязал со спиртным
- 16:45 В Украине могут вернуть обязательный техосмотр
- 16:44 Стрельба в Николаеве: стали известны подробности нападения на бизнесмена
Сожженные дома и убитые животные: жуткие последствия обстрелов террористов на Донбассе (фото)
В ночь на 9 октября пророссийские боевики обстреляли поселок Водяное недалеко от Мариуполя (Донецкая область). В результате обстрелов были разрушены дома мирных жителей, на улицах и приусадебных участках от 120 мм снарядов образовались огромные воронки. Погибли домашние животные. К счастью, никто из жителей поселка не пострадал.
Очевидица страшных обстрелов опубликовала в Facebook шокирующие фото сегодняшнего утра в Водяном.
«Утро началось со 122 мм ствольных „подарков“, оставив сожженые дома местных жителей, убитую скотину, „вспаханные“ снарядами огороды и сады», — так подписала снимки автор Александра Бессмертная.
Подписчики Александры возмущены увиденным. Они сочувствуют людям, которые уже пятый год живут под обстрелами, и в очередной раз спрашивают: «Когда это все закончится».
«Кто-то говорит у нас нет войны… Интересно, если этих людишек отправить туда, что будут кукарекать?» — такой комментарий оставил под ужасными снимками один из подписчиков Бессмертной.
Как сообщили в утренней сводке операции Объединенных сил, противник 12 раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями: вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с начала октября наибольшее обострение на Донбассе наблюдается на Мариупольском направлении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...