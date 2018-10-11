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Подорвались на минах: названы имена украинских бойцов, погибших на Донбассе
10 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на вражеском взрывном устройстве подорвались два украинских бойца. Военнослужащие выполняли задачи на Донецком направлении.
Стали известны их имена — Роман Магас и Сергей Дронов. Один из них — житель Львовской области, второй — Черкасской.
«Сегодня, 10 октября, на Востоке во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Роман Магас, 1991 года рождения. Роман Магас родом из с. Баня Лысовицкая Стрыйского района, командированный в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду. У погибшего осталась жена и двое детей », — говорится в сообщении пресс-службы Львовской облгосадминистрации.
Как сообщает «Новинарня», второй погибший на взрывном устройстве — Сергей Дронов. Он родился 20 октября 1997 года, уроженец Чигирина Черкасской области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 10 октября в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Двое бойцов получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.
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