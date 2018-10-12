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На оккупированном Донбассе вблизи границы с Россией засекли зенитную установку (фото)
На оккупированной Россией части Донецкой области боевики скрытно ночью перевозили тяжелое вооружение. Колонну грузовиков в районе неконтролируемого участка украинско-российской границы обнаружили наблюдатели ОБСЕ. Напомним, что вскоре первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг покидает свой пост.
Соответствующие фотографии, снятые с беспилотного летательного аппарата мониторинговой миссии, СММ ОБСЕ выложила в социальных сетях. «В неподконтрольном правительству районе Донецкой обл. недалеко от границы с РФ БПЛА СММ снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку», — говорится в сообщении.
Эксклюзивное интервью с первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине Александром Хугом, чья миссия у нас в стране завершается 31 октября, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Восхищаюсь украинцами, независимо от того, где они живут — во Львове или в Луганске».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.
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