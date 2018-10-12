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Ани Лорак в наряде Фредди Меркьюри нарвалась на критику в сети (фото)
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая разводится с мужем, вызвала шквал критики в сети. На очередном снимке в Instagram исполнительница, которая сейчас пребывает в гастрольном туре по городам России, позирует в странном наряде. Лорак надела красное облегающее мини-платье с принтом в виде глаз, из-за спины торчат перья.
На создание этого образа Ани Лорак вдохновил легендарный певец Фредди Меркьюри, который в идентичном, но брючном костюме, снялся в знаменитом клипе «Іt's a hard life».
Вот только певица перепутала названия музыкальных произведений. В подписи под снимком Лорак спросила у подписчиков «Как вы думаете, кем вдохновлён мой образ?» и указала в хештегах «Богемскую рапсодию». А в этом клипе Фредди был совершенно в другом образе.
Фанаты, которым наряд певицы показался, мягко говоря, странным, заметили эту неточность и жестко раскритиковали Лорак за «посягательство на святое», не подбирая слов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новом образе украинской певицы Нади Дорофеевой.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!