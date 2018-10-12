Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Томос для Украины: кубанские казаки грозят Варфоломею "кровопролитием"

15:09 12 октября 2018   227
Кубанские казаки
Инф. «ФАКТОВ»

У автокефалии Украинской православной церкви появился еще один враг — на сей раз с призывом к Вселенскому патриарху Варфоломею обратились предводители Кубанского казачьего войска. Казаки «настоятельно рекомендуют» патриарху «опомниться и одуматься, не доводя до завершения план по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви». Такие формулировки содержатся в открытом обращении казаков к патриарху, текст которого приводит УНИАН.

Казаки, которые именуют себя не иначе, как «воинами Христовыми, рыцарями православия, которые всегда были и остаются готовыми выступить на защиту единства и целостности своего отечества и своей матери-церкви», возмущаются тем, что Константинополь принял свое решение без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием, что, по их мнению, является «грубейшим нарушением церковных канонов».

Казаки предупреждают, что такие действия могут привести «к кровопролитию».

«Вы, владыка, одним росчерком пера хотите разрушить устоявшийся мир и духовное равновесие, которое царит в нашем восточнославянском регионе. Но сегодня пришла наша очередь встать на защиту русской православной церкви… Мы исторически, духовно и кровно связаны с населением этих территорий, мы — единый православный мир. Поэтому в решении данного вопроса категорически нельзя идти на поводу у украинских бездумных политиков», — говорится в письме.

Напомним, 11 октября Вселенский патриархат решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Томос получит предстоятель Единой поместной православной церкви, которая будет создана в ближайшее время на базе УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, а также отдельных приходов УПЦ Московского патриархата.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы.
Власти Украины и сами украинцы восприняли историческое решение Вселенского патриархата как окончательный крах московских усилий сохранить влияние на Украину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины