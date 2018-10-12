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Томос для Украины: кубанские казаки грозят Варфоломею "кровопролитием"
У автокефалии Украинской православной церкви появился еще один враг — на сей раз с призывом к Вселенскому патриарху Варфоломею обратились предводители Кубанского казачьего войска. Казаки «настоятельно рекомендуют» патриарху «опомниться и одуматься, не доводя до завершения план по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви». Такие формулировки содержатся в открытом обращении казаков к патриарху, текст которого приводит УНИАН.
Казаки, которые именуют себя не иначе, как «воинами Христовыми, рыцарями православия, которые всегда были и остаются готовыми выступить на защиту единства и целостности своего отечества и своей матери-церкви», возмущаются тем, что Константинополь принял свое решение без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием, что, по их мнению, является «грубейшим нарушением церковных канонов».
Казаки предупреждают, что такие действия могут привести «к кровопролитию».
«Вы, владыка, одним росчерком пера хотите разрушить устоявшийся мир и духовное равновесие, которое царит в нашем восточнославянском регионе. Но сегодня пришла наша очередь встать на защиту русской православной церкви… Мы исторически, духовно и кровно связаны с населением этих территорий, мы — единый православный мир. Поэтому в решении данного вопроса категорически нельзя идти на поводу у украинских бездумных политиков», — говорится в письме.
Напомним, 11 октября Вселенский патриархат решил продолжить процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Томос получит предстоятель Единой поместной православной церкви, которая будет создана в ближайшее время на базе УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, а также отдельных приходов УПЦ Московского патриархата.
Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы.
Власти Украины и сами украинцы восприняли историческое решение Вселенского патриархата как окончательный крах московских усилий сохранить влияние на Украину.
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