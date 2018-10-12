Джамала порадовала фанатов новым альбомом "Крила" (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Джамала, отметившая недавно 35-летие, представила свой пятый студийный альбом «Крила». В него вошли десять композиций: семь на украинском языке и три на английском. Над релизом работала международная команда — живущий в Нью-Йорке украинский джазовый пианист Ефим Чупахин и гитарист группы «Океан Ельзи» Владимир Опсеница. Альбом был записан на 211 Recording Studio и Istok Studio.

«В этом альбоме можно услышать несколько музыкальных стилей: от минималистичной электронной музыки до насыщенного соула а-ля Motown Records 70-х. Я писала его на протяжении последних полутора лет, и за это время в моей жизни произошло множество событий, главные из которых — это замужество и рождение сына. Конечно, все это повлияло и на звучание, и на содержание альбома. О каждой песне хочется сказать отдельно, все они очень важны для меня. Альбом „Крила“ — о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: „Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания?“ В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь-то вера, ангел или любимый человек рядом», — рассказала Джамала.

Через месяц после релиза певица отправится в турне в поддержку нового альбома. Столичной публике новая программа будет представлена 23 ноября.

Раннее «ФАКТЫ» сообщали о выходе нового альбома украинской группы The Hardkiss.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter