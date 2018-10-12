- 17:22 Где в Киеве ограничат движение транспорта в День защитника Украины (список улиц)
- 17:22 Где в Киеве ограничат движение транспорта в День защитника Украины (список улиц)
- 17:19 "Дело Мартыненко": задержан еще один подозреваемый
- 16:56 Тимошенко рассказала, как можно обеспечить украинцев доступным жильем
- 16:46 Скоро будет горячая вода: Киев наконец получил газ от "Нафтогаза"
- 16:32 Конституционный суд принял важное решение по доступу к персональным данным
- 16:21 ПАСЕ потребовала от России вернуть обломки самолета Качиньского
- 16:19 Украина – Чехия: УЕФА назначил арбитров на матч Лиги наций
- 16:19 Томос для Украины: в Киеве отреагировали на претензии Кремля
- 15:49 В НАПК нашли российских "шпионов"
В сети показали яркие фото учений ВСУ по защите Азовского моря
В Запорожской области проходят масштабные военные учения, на которых ВСУ отрабатывают тактику отпора возможной агрессии противника с моря. Президент Украины, который присутствовал на маневрах, дал отличную характеристику украинским военным.
«Сегодня в Запорожской области военные отработали навыки по обороне участка морского побережья на 12 баллов. Наши военные четко продемонстрировали, что ВСУ готовы дать отпор возможной вооруженной агрессии противника с моря и защитить Украину», — написал президент в Twitter.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о военных учениях на побережье Азовского моря, в которых задействованы бронетехника, тяжелая артиллерия и военные вертолеты. Кроме того сообщалось, что Украина усиливает радиолокационную защиту побережья Черного и Азовского морей, в которых Россия в последнее время активно наращивает свое присутствие.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!