Украина

В сети показали яркие фото учений ВСУ по защите Азовского моря

В Запорожской области проходят масштабные военные учения, на которых ВСУ отрабатывают тактику отпора возможной агрессии противника с моря. Президент Украины, который присутствовал на маневрах, дал отличную характеристику украинским военным.

«Сегодня в Запорожской области военные отработали навыки по обороне участка морского побережья на 12 баллов. Наши военные четко продемонстрировали, что ВСУ готовы дать отпор возможной вооруженной агрессии противника с моря и защитить Украину», — написал президент в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о военных учениях на побережье Азовского моря, в которых задействованы бронетехника, тяжелая артиллерия и военные вертолеты. Кроме того сообщалось, что Украина усиливает радиолокационную защиту побережья Черного и Азовского морей, в которых Россия в последнее время активно наращивает свое присутствие.

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