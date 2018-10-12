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Украина

В НАПК нашли российских "шпионов"

15:49 12 октября 2018   150
НАПК
Инф. «ФАКТОВ»

Российские журналисты издания «Наша версия» устроили провокацию в отношении Национального агентства по предупреждению коррупции, без разрешения проникнув в помещение ведомства. Как сообщила пресс-служба НАПК, сначала они передали информационный запрос на съемку, и получили разъяснения о порядке получения интервью и комментариев членов комиссии.

Тем не менее, игнорируя предупреждение, представители издания без разрешения охраны прошли в помещение Агентства, после чего были выдворены обратно.

В НАПК утверждают, что это произошло без применения специальных средств и мер физического воздействия.

Украинское издание «Детектор медіа» сообщило, что журналистка и оператор россиян смогли попасть в помещение НАПК, воспользовавшись запросом журналистки «ДМ».

Журналисты рассказали, что россияне на вопрос охраны о том, договаривались ли они о встрече с пресс-службой Агентства, ответили утвердительно, а поскольку у охраны был только один документ о пропуске для журналиста — от издания «Детектор медіа», то им россияне и воспользовались. Обман раскрыли, когда в НАПК в оговоренное время прибыла журналистка «ДМ».

Напомним, ранее российский пропагандист выругался матом в прямом эфире.

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