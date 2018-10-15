Украинский стартап: киевлянин создал программу для поиска и покупки билетов на поезд

Наука и технологии

— Однажды мне нужно было съездить на поезде в другой город, но билетов не оказалось, — говорит программист из Киева Антон Библя. — «Укрзалізниця» выставляет их на онлайн-продажу дозированно. Оставалось периодически заглядывать на ее сайт в надежде, что появятся свободные места. Махнул на это рукой — не хотелось тратить время. Тогда мне и пришла идея создать инструмент для мониторинга билетов. Замысел увлек, и я засел за разработку чат-бота (робота). Дал ему навание RailwayBot. Сделал его максимально удобным для пользователей — совершив пару простых действий на компьютере или смартфоне, можно с помощью бота купить билеты на поезд или отслеживать их наличие.

— Как пользователям разыскать ваш чат-бот?

— Достаточно зайти на его сайт в Интернете: railwaybot.com. Или же открыть его в одном из популярных мессенджеров (программ по мгновенному обмену сообщениями) — Telegram, Viber и Facebook Messenger. Его адрес в мессенджерах: @railwaybot.

— Сколько людей пользуются услугами вашего бота?

— Немало — аудитория проекта более 120 тысяч человек. Большинство из них — люди 25—30 лет. Около 60 процентов пользователей мужчины.

— У вас не было из-за бота недоразумений со спекулянтами, наживающимися на билетах, или с работниками «Укрзалізниці»?

— Со спекулянтами бывают забавные истории, когда они пишут пожелания о новом функционале бота. Не хочу вдаваться в подробности, но если коротко: они хотят за деньги использовать RailwayBot в своих целях. Я, конечно же, против этого.

— В какую сумму обошлось создание проекта?

— Я программист, поэтому создал бот сам. Деньги, следовательно, не понадобились. На разработку первой версии ушло примерно полтора месяца.

— Но на развитие дела определенные вложения все же нужны?

— Безусловно. Суммы называть не хотелось бы. Целый год вкладывал собственные средства, работал один. Первый логотип сам рисовал. Со временем стал привлекать специалистов на разовые работы.

Ну, а когда проект подтвердил свою актуальность для людей, удалось привлечь инвестиции от известного чат-бота Opendatabot (сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских атак и ряда других целей). Теперь у меня есть команда из трех человек.

Кстати, считаю пройденный мною путь хорошим примером для многих предпринимателей.

— Набирали команду из числа своих друзей и знакомых?

— Нет. Считаю, что тянуть друзей в бизнес — это плохой тон.

— Ваша программа уже приносит финансовую отдачу?

— Да, проект прибыльный, ведь бот продает билеты и берет за это комиссию, плюс немного денег приносит реклама. Сейчас сумма продаж составляет около ста тысяч гривен в месяц. Это немного. В ближайшем будущем появятся новые услуги, которые сделают сервис удобнее, а финансовую модель — прибыльнее.

— Наверняка пользователи пишут вам отзывы о боте. Какие из них наиболее запомнились?

— Много писем со словами благодарности. А также с предложениями, что можно улучшить. Я люблю такую обратную связь. Многое из предложенного воплощаю. А еще мне интересно знать, откуда новые пользователи узнали о боте. Оказывается, около 80 процентам из них рассказали их родственники, друзья, знакомые — срабатывает сарафанное радио.

Для меня также важно, что приходят письма от начинающих предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес, связанный с ботами. Они просят советов, консультаций. Благодаря этому я завел много полезных деловых контактов и даже начал совместный бизнес с некоторыми из авторов писем.

— Кстати, вы вывели формулу успеха для разработчиков интернет-роботов?

— В общем-то, да. Нужно понимать, что залог успеха — это лень пользователей. Важно также то, что воспользоваться ботом проще простого — не нужно ничего устанавливать на компьютер или телефон, получать к нему особый доступ. Разумеется, бот должен быть предельно простым и удобным для пользователя.

И вот еще что. Нужно изучать диалоги пользователей с ботом (особенно это актуально на первых порах). Пользователи могут задавать самые неожиданные вопросы. Важно, чтобы ваша программа была готова ответить на них. В противном случае человек больше к боту обращаться не станет и, скорее всего, будет отзываться о нем негативно.

— Создали ли вы еще какие-либо программы, полезные для большого количества людей?

— Летом 2017 года, когда был ажиотаж вокруг оформления загранпаспортов, я разработал проект iGovBot, который позволял отслеживать наличие свободных мест в электронной очереди на оформление паспорта. За первые два дня работы услугами бота воспользовались более 5000 человек.

Затем я запустил проект «Шубер», который помогает следить за колебаниями цены проезда в сервисе такси Uber. Создал этого робота и для того, чтобы самому экономить на поездках.

— С чего начинали свой бизнес?

— Я из тех, кто ни дня не был наемным работником. Еще в школьные годы увлекся программированием и даже стал на этом зарабатывать. В университете продолжил удаленно работать — на иностранные компании. После окончания вуза начал свой бизнес.

Интересно, что по образованию я железнодорожник — окончил Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта. Изучал логистику перевозок. Программирование было моим увлечением со школьных лет. Как видите, хобби стало профессией.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о придуманном двумя киевлянами «умном» счетчике, который позволяет существенно экономить электричество.

На фото в заголовке: Антон Библя: «Еще в школьные годы увлекся программированием. И хобби стало профессией». Фото из Facebook

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