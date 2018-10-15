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Наука и технологии

Украинский стартап: киевлянин создал программу для поиска и покупки билетов на поезд

20:01 15 октября 2018   70
Антон Библя
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

— Однажды мне нужно было съездить на поезде в другой город, но билетов не оказалось, — говорит программист из Киева Антон Библя. — «Укрзалізниця» выставляет их на онлайн-продажу дозированно. Оставалось периодически заглядывать на ее сайт в надежде, что появятся свободные места. Махнул на это рукой — не хотелось тратить время. Тогда мне и пришла идея создать инструмент для мониторинга билетов. Замысел увлек, и я засел за разработку чат-бота (робота). Дал ему навание RailwayBot. Сделал его максимально удобным для пользователей — совершив пару простых действий на компьютере или смартфоне, можно с помощью бота купить билеты на поезд или отслеживать их наличие.

— Как пользователям разыскать ваш чат-бот?

— Достаточно зайти на его сайт в Интернете: railwaybot.com. Или же открыть его в одном из популярных мессенджеров (программ по мгновенному обмену сообщениями) — Telegram, Viber и Facebook Messenger. Его адрес в мессенджерах: @railwaybot.

— Сколько людей пользуются услугами вашего бота?

— Немало — аудитория проекта более 120 тысяч человек. Большинство из них — люди 25—30 лет. Около 60 процентов пользователей мужчины.

— У вас не было из-за бота недоразумений со спекулянтами, наживающимися на билетах, или с работниками «Укрзалізниці»?

— Со спекулянтами бывают забавные истории, когда они пишут пожелания о новом функционале бота. Не хочу вдаваться в подробности, но если коротко: они хотят за деньги использовать RailwayBot в своих целях. Я, конечно же, против этого.

— В какую сумму обошлось создание проекта?

— Я программист, поэтому создал бот сам. Деньги, следовательно, не понадобились. На разработку первой версии ушло примерно полтора месяца.

— Но на развитие дела определенные вложения все же нужны?

Безусловно. Суммы называть не хотелось бы. Целый год вкладывал собственные средства, работал один. Первый логотип сам рисовал. Со временем стал привлекать специалистов на разовые работы.

Ну, а когда проект подтвердил свою актуальность для людей, удалось привлечь инвестиции от известного чат-бота Opendatabot (сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских атак и ряда других целей). Теперь у меня есть команда из трех человек.

Кстати, считаю пройденный мною путь хорошим примером для многих предпринимателей.

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— Набирали команду из числа своих друзей и знакомых?

— Нет. Считаю, что тянуть друзей в бизнес — это плохой тон.

— Ваша программа уже приносит финансовую отдачу?

— Да, проект прибыльный, ведь бот продает билеты и берет за это комиссию, плюс немного денег приносит реклама. Сейчас сумма продаж составляет около ста тысяч гривен в месяц. Это немного. В ближайшем будущем появятся новые услуги, которые сделают сервис удобнее, а финансовую модель — прибыльнее.

— Наверняка пользователи пишут вам отзывы о боте. Какие из них наиболее запомнились?

Много писем со словами благодарности. А также с предложениями, что можно улучшить. Я люблю такую обратную связь. Многое из предложенного воплощаю. А еще мне интересно знать, откуда новые пользователи узнали о боте. Оказывается, около 80 процентам из них рассказали их родственники, друзья, знакомые — срабатывает сарафанное радио.

Для меня также важно, что приходят письма от начинающих предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес, связанный с ботами. Они просят советов, консультаций. Благодаря этому я завел много полезных деловых контактов и даже начал совместный бизнес с некоторыми из авторов писем.

— Кстати, вы вывели формулу успеха для разработчиков интернет-роботов?

В общем-то, да. Нужно понимать, что залог успеха — это лень пользователей. Важно также то, что воспользоваться ботом проще простого — не нужно ничего устанавливать на компьютер или телефон, получать к нему особый доступ. Разумеется, бот должен быть предельно простым и удобным для пользователя.

И вот еще что. Нужно изучать диалоги пользователей с ботом (особенно это актуально на первых порах). Пользователи могут задавать самые неожиданные вопросы. Важно, чтобы ваша программа была готова ответить на них. В противном случае человек больше к боту обращаться не станет и, скорее всего, будет отзываться о нем негативно.

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— Создали ли вы еще какие-либо программы, полезные для большого количества людей?

Летом 2017 года, когда был ажиотаж вокруг оформления загранпаспортов, я разработал проект iGovBot, который позволял отслеживать наличие свободных мест в электронной очереди на оформление паспорта. За первые два дня работы услугами бота воспользовались более 5000 человек.

Затем я запустил проект «Шубер», который помогает следить за колебаниями цены проезда в сервисе такси Uber. Создал этого робота и для того, чтобы самому экономить на поездках.

— С чего начинали свой бизнес?

Я из тех, кто ни дня не был наемным работником. Еще в школьные годы увлекся программированием и даже стал на этом зарабатывать. В университете продолжил удаленно работать — на иностранные компании. После окончания вуза начал свой бизнес.

Интересно, что по образованию я железнодорожник — окончил Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта. Изучал логистику перевозок. Программирование было моим увлечением со школьных лет. Как видите, хобби стало профессией.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о придуманном двумя киевлянами «умном» счетчике, который позволяет существенно экономить электричество.

На фото в заголовке: Антон Библя: «Еще в школьные годы увлекся программированием. И хобби стало профессией». Фото из Facebook

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