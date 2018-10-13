Общество

25 радаров на всю Украину: как на практике полиция борется с лихачами на дорогах

С 8 октября патрульная полиция Украины начала наконец контролировать скорость движения транспортных средств. Делать это будут с помощью современных лазерных радаров производства США, которые, как заверили копы, не ошибаются и точно определяют лихача. Чтобы водители привыкли к нововведению, первое время контроль будет проводиться в профилактических целях, а чуть позже нарушителей станут штрафовать по всей строгости закона. «ФАКТЫ» детально разбирались в особенностях этого новшества.

В это сложно поверить, но наконец-то, спустя три года после появления в Украине патрульной полиции, стражи порядка взялись за пресечение, пожалуй, самого массового нарушения на отечественных дорогах и одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий — превышения скорости движения. Напомним, что в последний раз лихачей ловили еще сотрудники ГАИ. Массовое превышение скорости оставалось вне внимания пришедшей на смену патрульной службы.

Контролировать скорость движения транспортных средств полиция начала с 8 октября этого года. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, бороться с лихачеством копы будут в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения, а также городских магистралей, на которых превышение скорости движения является главной причиной дорожных аварий. Полный список всех этих мест разместили в открытом доступе — он опубликован на официальном интернет-сайте патрульной полиции и ее странице в Facebook (см. таблицу, актуальную на 8.10.2018 года).

Размещение приборов измерения скорости движения транспортных средств TruCam * Город/область Индекс автодороги Название дороги Киев Проспект Николая Бажана, проспект Победы Киевская область М-03 Киев — Харьков — Должанский М-05 Киев — Одесса М-06 Киев — Чоп М-07 Киев — Ковель — Ягодин Волынская область Н-22 Устигул — Луцк — Ривне М-07 Киев — Ковель — Ягодин Донецкая область M-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск Житомирская область М-07 Киев — Ковель — Ягодин М-06 Киев — Чоп Ивано-Франковская область Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга Николаевская область М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск Полтавская область М-03 Киев — Харьков — Должанский Ривненская область Р-05 Городище — Сарны — Ривне — Староконстантинов М-06 Киев — Чоп Черновицкая область Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга Черниговская область М-01 Киев — Чернигов — Новые Ярыловичи Львовская область М-06 Киев — Чоп Одесская область М-05 Киев — Одесса М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск М-15 Одесса — Рени Закарпатская область М-06 Киев — Чоп * — по состоянию на 8 октября 2018 года

Одновременно с улучшением ситуации с аварийностью на этих участках дорог дислокация мест контроля скорости будет изменяться, а актуальный список, который полиция обещает обновлять, можно увидеть на том же веб-сайте.

В частности, в Киеве контролировать превышение скорости будут на двух широких магистралях — проспектах Победы и Николая Бажана. Подобная ситуация выглядит немного абсурдной, так как согласно действующим нормам Правил дорожного движения в городской черте разрешена максимальная скорость движения в 50 километров в час. Ехать же в таком темпе по скоростной магистрали, где для повышения безопасности встречные потоки разделены отбойником, просто смешно — это будет лишь провоцировать создание заторов. Вместе с тем первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции сообщил, что в соответствии с теми же требованиями Правил дорожного движения городские власти имеют право принимать решения о понижении или повышении скоростных лимитов на определенных участках дорог. По его словам, в мэрии уже работают над тем, чтобы увеличить скорость движения на многополосных столичных магистралях, установив там соответствующие дорожные знаки. Напомним, что и проспект Николая Бажана, и проспект Победы названы властями столицы в числе тех, где разрешенная скорость с 1 апреля по 1 ноября составляет 80 километров в час.

Для контроля скорости движения патрульные полицейские будут использовать современные американские приборы лазерного типа TruCam. На сегодняшний день по всей Украине применяется всего 25 таких радаров. Как сообщил Алексей Белошицкий, все эти приборы прошли обязательную поверку и были допущены к эксплуатации. По его словам, количество средств контроля скорости в ближайшее время будет значительно увеличено, ведь в арсенале МВД имеется около 300 радаров TruCam, ранее бывших на вооружении Госавтоинспекции. Полиция начнет их использовать, как только эти приборы пройдут поверку.

Руководство полиции заверило, что будет применять только те устройства, к работе которых нет замечаний. К таким и относится радар TruCam. В отличие от скандально известного российского прибора «Визир», «американец» использует лазерный принцип работы, который отличается высокой точностью. Тогда как «Визир» — прибор радиолокационного действия, в котором не согласуются возможности радара и фотофиксатора, из-за чего нередко радар определял превышение скорости одного автомобиля, а фотографировал совершенно другой. Эта особенность прибора в прошлом приводила к массовому обжалованию протоколов.

TruCam же — высокоточный прибор, он ставит лазерную метку на автомобиле-нарушителе и фиксирует его скорость. Возможности радара позволяют измерять ее на расстоянии 1200 метров и сделать снимок машины с 70 метров. Заряда его батареи хватает на 15 часов беспрерывной работы. «ФАКТЫ» подробнее расскажут о технических возможностях радара TruCam в одном из следующих выпусков «Автосалона».

Как сообщил Алексей Белошицкий, для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков у TruCam предусмотрен особый вид шифрования AES, который делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных. Кроме того, прибор оснащен счетчиком зафиксированных нарушений. Это значит, что с копом невозможно будет договориться, чтобы тот стер из памяти устройства зафиксированное нарушение. В свою очередь служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать, чтобы количество составленных административных материалов совпадало с числом сохранившихся видео.

В полиции обещают не только проводить контроль скорости открыто — все места, где ее будут измерять, обозначат соответствующими дорожными знаками — «Фотофиксация нарушений Правил дорожного движения».

Хотя это вряд ли поможет нарушителям, ведь, к примеру, если такой знак поставят на автодороге Киев — Одесса, точное место нахождения радара все равно будет неизвестно. Правда, руководство патрульной полиции пообещало, что в местах фиксации нарушений скоростного режима обязательно будут служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

Поскольку от такого контроля наши водители давно отвыкли, то первую неделю, с 8 по 15 октября, его проводят в профилактических целях. Лихачей будут останавливать и призывать к сознательности. И только с 16 октября начнут реально наказывать, составляя административные протоколы и вынося постановления об уплате штрафа. Так, в частности, при превышении скорости более чем на 20 километров в час грозит взыскание в размере 255 гривен, а на 50 километров в час — 510 гривен. Обращаем внимание: наказывать водителей полиция будет только в том случае, если установленная на определенном участке дороги скорость превышена водителем на 20 километров в час и больше.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции, скидка в 50 процентов на уплату штрафа в течение десяти дней для стимулирования нарушителей в данном случае не работает — она применяется только в случае автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения без непосредственного контакта полицейского и водителя.

— Мы запускаем фиксацию нарушения скоростного режима не для того, чтобы привлекать водителей к ответственности, а с целью профилактики, — заявил Алексей Белошицкий. — Наша задача — простимулировать их снизить скорость, особенно в местах повышенного уровня дорожно-транспортных происшествий. Это первый шаг в развитии системы фото- и видеофиксации правонарушений в Украине. Следующим шагом станет запуск в работу приборов, которые будут размещены стационарно в служебных автомобилях. Названия я пока сообщить не могу.

В дальнейшем мы планируем полноценное внедрение системы автоматической фиксации нарушений со стационарным размещением радаров на фрагментах улично-дорожной инфраструктуры, центром обработки данных и отправки нарушителям так называемых писем счастья.

Тем временем на днях под Киевом произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Предварительная причина трагедии — превышение скорости.

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