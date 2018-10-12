- 21:52 У Тамразова забрали электронный браслет
- 21:42 Шотландия забила на 48-й секунде – украинская «молодежка» ответила трижды: видеообзор матча
- 21:24 В РПЦ собрались низложить патриарха Варфоломея и создать свои приходы в Стамбуле
- 21:17 Ей изменять нельзя: бывший муж Ани Лорак Юрий Фалеса прокомментировал развод певицы
- 20:42 Виноват ветер: военные объяснили, почему участились взрывы под Ичней
- 20:25 Шторм «Каллум» лишил электричества тысячи домов и поставил в неловкое положение Кейт Миддлтон
- 20:09 На школу в Лисичанске могли упасть обломки ракет, которыми военные сбивали беспилотники боевиков
- 19:56 Бывший зампред Высшего хозсуда оказался спонсором донбасских террористов
- 19:38 Шевченко рассказал, сыграет ли Ярмоленко в Лиге наций с Чехией
- 19:18 Мир в обмен на территорию – это самообман, — Порошенко
Ей изменять нельзя: бывший муж Ани Лорак Юрий Фалеса прокомментировал развод певицы
Популярная украинская певица Ани Лорак гастролирующая в России, продолжает хранить молчание по поводу своего развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. О вероятном расставании говорят лишь ее поступки. Певица увезла дочь в Москву, где устроила ее в элитную школу, перестала носить обручальное кольцо, в ее Instagram больше нет совместных фото с Муратом, которого уличили в измене. Муж звезды лишь пишет неоднозначные философские посты о прощении. Также СМИ стало известно, что пара действительно начала бракоразводный процесс.
Перемены в личной жизни Ани Лорак прокомментировал ее бывший муж и продюсер Юрий Фалеса.
«Я не думал, что это у них настолько серьезно. Все это очень неприятно. Но если она уже решила, значит так и будет. Жить дальше с человеком, который изменяет, невозможно. Ей изменять нельзя, потому что она Ани Лорак! И я это говорю не из-за громкого имени, а потому, что найти круче девушку нельзя», — рассказал Фалеса в интервью изданию «Собеседник».
Напомним, о проблемах в семье Ани Лорак заговорили после того, как ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата, в одном из киевских караоке-клубов сняли на видео с другой женщиной.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Ани Лорак таки подала на развод.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...