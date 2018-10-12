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Ей изменять нельзя: бывший муж Ани Лорак Юрий Фалеса прокомментировал развод певицы

21:17 12 октября 2018   377
Ани Лорак
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ани Лорак гастролирующая в России, продолжает хранить молчание по поводу своего развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. О вероятном расставании говорят лишь ее поступки. Певица увезла дочь в Москву, где устроила ее в элитную школу, перестала носить обручальное кольцо, в ее Instagram больше нет совместных фото с Муратом, которого уличили в измене. Муж звезды лишь пишет неоднозначные философские посты о прощении. Также СМИ стало известно, что пара действительно начала бракоразводный процесс.

Перемены в личной жизни Ани Лорак прокомментировал ее бывший муж и продюсер Юрий Фалеса.

«Я не думал, что это у них настолько серьезно. Все это очень неприятно. Но если она уже решила, значит так и будет. Жить дальше с человеком, который изменяет, невозможно. Ей изменять нельзя, потому что она Ани Лорак! И я это говорю не из-за громкого имени, а потому, что найти круче девушку нельзя», — рассказал Фалеса в интервью изданию «Собеседник».

Напомним, о проблемах в семье Ани Лорак заговорили после того, как ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата, в одном из киевских караоке-клубов сняли на видео с другой женщиной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Ани Лорак таки подала на развод.

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