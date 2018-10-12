- 20:24 Шторм «Каллум» лишил электричества тысячи домов и поставил в неловкое положение Кейт Миддлтон
- 20:09 На школу в Лисичанске могли упасть обломки ракет, которыми военные сбивали беспилотники боевиков
- 19:56 Бывший зампред Высшего хозсуда оказался спонсором донбасских террористов
- 19:38 Шевченко рассказал, сыграет ли Ярмоленко в Лиге наций с Чехией
- 19:18 Мир в обмен на территорию – это самообман, — Порошенко
- 19:13 Евросоюз дал Украине совет по поводу "языкового" закона
- 18:54 Как распознать приступ аппендицита и можно ли обойтись без операции, — объясняет врач
- 18:39 Лилия Подкопаева: "Для меня Россия — агрессор, а Донецк был, есть и будет Украиной"
- 18:30 Футбол на ТВ: где смотреть матч Лиги наций Хорватия — Англия
- 18:20 Рано радоваться: эксперт объяснил нюансы решения Вселенского патриархата по Томосу для Украины
5 поводов выйти из дома осенним вечером в Киеве
Осень радует нас по-прежнему теплыми лучами солнца, но все же первые заморозки уже дают о себе знать ранним утром и в послезакатный час. Именно в такие минуты накрывает осенняя хандра, которая часто служит поводом остаться дома. Но не стоит отчаиваться. Бурная культурная жизнь столицы не позволит скучать и грустить. Пора стянуть с себя одеяло, освежиться и отправиться на поиск положительного заряда эмоций.
Отбросить в сторону негатив и получить долю позитива вы сможете, отправившись на вечер современного юмора Premier Stand Up.
1. Premier Stand Up
Когда и где: 16 ноября 2018 г., 19:00, отель «Русь»
Цена билета: от 200 до 350 грн
Детали события: В атмосферном зале «Венеция» отеля «Русь» вы сможете здорово провести вечер, расслабиться и посмеяться от души. Среди выступающих: Андрей Бережко — участник Comedy Батл, победитель программы «Рассмеши комика», а также Андрей Колмачевский — чемпион Первого Чемпионата юмора «Лига Смеха», участник Comedy Батл и программы «Рассмеши комика».
Получив зрелища, возможно душа потребует и «хлеба». Предоставить ей желаемое вы сможете в одном из новых ресторанов Киева.
2. «Хлебный»
Где: ул. Большая Васильковская, 67/7.
Позиции в меню: сэндвич с ветчиной и сыром — 80 грн, салат с индейкой — 85 грн, капучино — 40 грн, миндальный круассан — 35 грн.
Детали обстановки: Кафе-пекарня подарит истинное гастрономическое наслаждение всем ценителям ароматной и воздушной выпечки. Здесь вы сможете не только купить свежий хлеб для домашней трапезы, но еще и оценить горячий черный насыщенный вкусом кофе, сваренный чемпионом по приготовлению кофе в джезве Славой Бабичем. Также меню кафе предлагает сытные завтраки — овсянку и манную кашу.
Если и посещение пекарни не поднимет вам настроение, то, возможно, стоит расширить свои музыкальные горизонты и отправиться на концерт джазовой музыки Рэя Чарльза в исполнении коллектива Old Fashioned Band.
3. All Star Jazz — Рэй Чарльз
Когда и где: 20 ноября 2018 г., 19:00, CARIBBEAN Club
Цена билета: от 250 до 1000 грн
Детали события: Этот вечер будет наполнен особой душевностью. В Caribbean Club для вас будут звучать композиции авторства легендарного Рэя Чарльза в исполнении коллектива Old Fashioned Band.
Джазовый кумир Рэй Чарльз в свое время был удостоен 17 премий «Грэмми». Певец получил звание одного из наиболее значимых музыкантов послевоенного времени. Рэй Чарльз — пример как для начинающих артистов, так и профессионалов джазовой музыки. Услышать знаменитые на весь мир песни Короля джаза вы сможете в исполнении известного коллектива All Star Jazz.
Джазовая музыка не качает? В таком случае отправляйтесь на Дискотеку 80-х (СС Сatch, Joy, Lian Ross).
4. Дискотека 80-х
Когда и где: 27 октября, Дворец спорта
Цена билета: от 450 до 3150 грн
Описание события: Танцы в течение трех часов легендарные композции эпохи евродэнса. Организаторы шоу гарантируют полное погружение в атмосферу прошлых лет и готовят специальные сюрпризы. Танцы до изнеможения под треки СС Catch, Joy, Lian Ross и других — эту вечеринку Киев не забудет долго!
Возможно, вам вовсе не по душе развлечения? В таком случае может вам захочется повысить уровень образования и посетить выставку-ярмарку «Альтернативная медицина-2018».
5. Выставка-ярмарка «Альтернативная медицина-2018».
Когда и где: с 15 по 17 ноября 2018 г., 9:00
Цена билета: вход свободный
Описание события: Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни. Также в программе будут представлены древние методы народной и нетрадиционной медицины с целью поддержания, укрепления и сохранения здоровья человека.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»