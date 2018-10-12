Евросоюз дал Украине совет по поводу "языкового" закона

Политика

Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» должен соответствовать международным нормам и обязательствам Украины. Об этом говорится в официальной позиции Евросоюза по этому вопросу.

Так, в Брюсселе отметили, что наблюдают за процессом и знают о принятии Верховной Радой закона Украины «О языках» в первом чтении, сообщает «Европейская правда».

В Евросоюзе считают обязательным условием соответствие нового закона конвенциям Совета Европы, участником которых является украинская сторона.

«Украина должна продолжать выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств», — сообщили в ЕС.

В Европейском Союзе призвали Верховную Раду при подготовке предложений ко второму чтению провести консультации со сторонами, на которых влияет новое законодательство, включая представителей национальных меньшинств.

«Рекомендуем подать законопроект в Венецианскую комиссию для заключения (на соответствие европейским стандартам)», — отмечается в комментарии ЕС.

Как писали «ФАКТЫ», 4 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о государственном языке в Украине. Президент Петр Порошенко надеется, что ко второму чтению в документе не останется раскалывающих моментов, а сам проект будет отвечать европейским стандартам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter